III liga: Legionovia Legionowo 3-1 Legia II Warszawa

Sobota, 3 kwietnia 2021 r. 13:49 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 22. kolejki III ligi Legia II Warszawa przegrała 1-3 na wyjeździe z Legionovią Legionowo. W drużynie rezerw wystąpiło zawodników na co dzień trenujących z pierwszym zespołem: Kacper Tobiasz, Igor Lewczuk, Mateusz Cholewiak i Jasur Yaxshiboyev.



W 4. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego w pole bramkowe najwyżej wyskoczył Daniel Choroś i przy biernej postawie Mateusza Cholewiaka głową skierował piłkę do bramki. Niecałe dwie minuty później gospodarze wyszli z kontratakiem. Radosław Pruchnik nie zdołał dogonić Bartosza Mroczka, który w sytuacji sam na sam z Kacprem Tobiaszem strzelił gola na 2-0. W 24. minucie Pruchnik przegrał pojedynek biegowy z Andrzejem Trubehą. Gracz Legionovii wpadł w pole karne, sprytnie minął Igora Lewczuka i uderzył z 8 metrów, ale świetnie piłkę odbił Tobiasz. Niestety, trafiła ona na 14 metr do Dariusza Zjawińskiego, który strzałem w sam środek zdołał wpakować ją do bramki.



W drugiej połowie na gole musieliśmy czekać aż do doliczonego czasu gry. Wówczas Damian Warchoł wykorzystał dośrodkowanie Jakuba Kamińskiego i ustalił wynik na 3-1 dla Legionovii.



Kolejny mecz podopieczni Tomasza Sokołowskiego mają zaplanowany na 10 kwietnia na godz 12. Przeciwnikiem będzie Znicz Biała Piska.



III liga: Legionovia Legionowo 3-1 (3-0) Legia II Warszawa

1-0 - 4' Daniel Choroś

2-0 - 6' Bartosz Mroczek

3-0 - 24' Dariusz Zjawiński

3-1 - 92' Damian Warchoł



Legia II: Kacper Tobiasz - 7. Oskar Wojtysiak (78' 19. Jakub Kwiatkowski), 5. Igor Lewczuk, 15. Radosław Pruchnik, 16. Mateusz Cholewiak - 8. Jasur Yaxshiboyev, 14. Kacper Gościniarek (46' 23. Kacper Skwierczyński), 24. Kamil Kurowski, 11. Bartłomiej Ciepiela, 17. Radosław Cielemęcki (70' 18. Piotr Cichocki) - 20. Damian Warchoł



żółte kartki: Koziara (Legionovia) - Lewczuk, Yaxshiboyev (Legia II)



