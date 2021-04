Gdzie obejrzeć mecz Legia - Pogoń?

Spotkanie Legii z Pogonią Szczecin rozpocznie się w Wielką Sobotę o godzinie 17:30. Bezpośrednią transmisję z tego spotkania będzie można zobaczyć na Canal+ 4K Ultra HD, Canal+ Premium, Canal+ Sport 3, TVP Sport oraz na stronie sport.tvp.pl. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! , a także na wszystkie materiały pomeczowe.

Krzysiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Miała być promocja ekstraklasy w publicznej, a mecze puszczają w TVPsport. Wiem że jest to odkodowany publiczny kanał ale taki przeciętny kibic nawet nie wie że jest transmisja meczu na tym kanale. A gdyby był w 1 albo w 2 to z wasze ktoś dodatkowy by zobaczył. Słaba promocja. odpowiedz

reklama kaszlu - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Krzysiek: Przeciętny kibic przegląda LEGIONISCI.com i wie, gdzie są transmisje. Ja osobiście nie mam telewizora, oglądam mecze na sport.tvp.pl. Musimy się cieszyć, że Telewizja Publiczna transmituje jakiekolwiek mecze Ekstraklasy, bo przecież wszystkie były do niedawna tylko na kodowanych kanałach, a w internecie w ogóle nie było. odpowiedz

K - 59 minut temu, *.centertel.pl @reklama kaszlu: raczej wątpię by przeciętny kibic czytał Legioniści. Przeciętny kibic czerpie informacje z tego co jest napisane na pierwszej stronie Onetu albo na ostatniej Super Expressu. Na strony klubowe rączek wchodzą kibice klubowi. Mój teść lubi piłkę oglądać ale nikomu nie kibicuje z chęcią pewno by zobaczył mecz jak by wiedział że jest. A tak to do obiadu familiada. odpowiedz

wwwojtecky (L) - 38 minut temu, *.t-mobile.pl @K: współczuje odpowiedz

Marcin - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Legia- Pogoń. Z każdym meczem czuję się tak samo jak od 94' . Obojętnie kto wygra nie będę miał zj***tygodnia ???? odpowiedz

