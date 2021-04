Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Pogoń Szczecin przeprowadzą stacje TVP Sport i Canal+ Sport. Początek meczu o godzinie 17:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. LEGIA WARSZAWA - POGOŃ SZCZECIN 1 1.85 X 3.70 2 4.75

exsa - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl I o to chodzi LEGIO a 2 polowa moglaby byc lepsza wiec swietujemy w dobrych nastrojach a potem wyjazd do Lecha i oby wracalismy w rownie dobrych nastrojach ! Zdrowych i szczesliwych Swiat LEGIO !!!! odpowiedz

piter - 1 godzinę temu, *.plus.pl marciniak -POGON 4-2 odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com Druga polowa frajerska. odpowiedz

Daszka' - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Krzeszczu: to jest stała taktyka trenera Czesława. Po raz wtóry, gdy prowadzą czterema bramkami, to trzeba obowiązkowo zwolnić, bo im się w głowie poprzewraca. Ten typ tak ma i nic na to nie poradzimy. Cieszmy się z okazałej wygranej i 10 pkt. przewagi. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @Daszka': Masz racje. Dlatego tez napisalem wczesniej ze nasza liga jest tragicznie nedzna. Spokojnie to dociagniemy do konca, zdobedziemy kolejnego mistrza, ale jewropa znowu nas zmieli, zzuje i wypluje.

Jestesmy kozakami na wlasnym zabrudzonym podworku ale jak tylko wystawimy nos za brame.. BOOM! W oczach lzy, a w bezzebnych juz ustach krew... Jak to okropnie boli...



Pozdrawiam. odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Znowu dno, odpuścili odpowiedz

jo - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Siedzi na ławce Wszołek i się pewnie wkur#ia, siedzą inni i chcą się pokazać, a ten Czesiek ćwiczy obronę Częstochowy z ch#jowym skutkiem. odpowiedz

Pytanie - 2 godziny temu, *.getfiber.pl Czy Boruc musi wykopywać piłkę? Ile % z tego tracimy? Kto o tym decyduje? odpowiedz

Zenek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Pytanie: Ja o tym decyduję. odpowiedz

jo - 2 godziny temu, *.tpnet.pl No w drugiej połowie to nie da się na to patrzeć na trzeźwo. odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com @jo: Masz racje. Ide po GT :-) odpowiedz

cuLt - 2 godziny temu, *.144.25 A marciniak suka cokolwiek....a LEGIUNIA!GRAAAA! odpowiedz

atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl Nie ma bezpiecznego prowadzenia gdy na boisku jest mati wieteska i jedza :D w kazdej chwili moga odje...c monty pythona. odpowiedz

Hakon - 2 godziny temu, *.plus.pl Fratczak nie był na spalonym przy główce?? odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com Jesli, jak w przerwie mowi Jurek Podbrozny, gol do szatni zmotywuje Pogon, i ci ambitnie beda po przerwie chcieli odrobic straty, to gitara. Bo Legia ich skontruje szybciej i mocniej niz Ron Jeremy kontrowal Cicciolline. Bedzie gong, dwa, moze nawet trzy i skonczy sie wynikiem hokejowym. odpowiedz

Daszka - 2 godziny temu, *.chello.pl @Krzeszczu: Twój scenariusz na II poł. bardzo optymistyczny. Oby się sprawdził.

Pozdrawiam odpowiedz

esa - 2 godziny temu, *.tpnet.pl LEGIA zamyka rywala na 30 min i jest po meczu ale jak potem dala troche pola gry rywalowi to stracilismy gola oby byl to tylko gol honorowy a 2 polowa atak LEGIO a beda efekty !!! odpowiedz

exsa - 2 godziny temu, *.tpnet.pl LOEGIA odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wieteska strzelił gola, świat się kończy. Następny jego gol za jakieś 3 lata jak dobrze pójdzie.

Oczywiście przy straconym golu dał dupy.

Brawo drużyna za wynik do przerwy. odpowiedz

Brawo - 2 godziny temu, *.chello.pl I niech tylko ktoś będzie miał czelność szczeknąć na Michniewicza... odpowiedz

Sig - 2 godziny temu, *.chello.pl @Brawo: w sierpniu pierwszy mu się rzucisz do aorty... odpowiedz

Pusia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Wieteska niestety jest słaby odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.chello.pl @Pusia: Dlatego jest slaby, bo strzelił bramkę i pozwolił sobie skoczyć na plecy? odpowiedz

Portowiec - 3 godziny temu, *.orange.pl Sprzedany mecz odpowiedz

g - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Portowiec:

ma boleć odpowiedz

Jimmy L - 1 godzinę temu, *.d1-online.com @Portowiec: Uszanuj wynik, jeśli chcesz żeby Ciebie szanowali. odpowiedz

gLc - 3 godziny temu, *.vectranet.pl toś to siok ;-)



Wesołego Alleluja Wariaty odpowiedz

filand - 3 godziny temu, *.inetia.pl Czekam na tych pajacyków,którzy chcieli pogonić Wieteskę...Brawo ⚽️⚽️⚽️⚽️ odpowiedz

atmosferic - 3 godziny temu, *.orange.pl @filand: No bo trzeba pogonic, i to nie za strzelanie bramek a za slabe bronienie. Za bronienie sie rozlicza obroncow nie za bramki. Bramki to dodatek. odpowiedz

filand - 2 godziny temu, *.inetia.pl @atmosferic: To się pogoń...Taki obrońca z MU o nazwisku Maguire tez jest rozliczany za bronienie. Niekoniecznie skuteczne,ale na 2:1 z Polską sprawę załatwił.

Gratulacje I owacje Legia. Bramka to bramka... odpowiedz

atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl @filand : No i co?! kto zawala bramke dla Pogoni na 4-1 - wspanialy wieteska... gnac go z tej Legii ! odpowiedz

filand - 2 godziny temu, *.inetia.pl @atmosferic:

Ślepy Jestes czy udajesz? Zawala? Trudno nie zawalić gdy był od tyłu popychany... odpowiedz

K1107 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @atmosferic: TAK odpowiedz

peru123 - 3 godziny temu, *.plus.pl Niech przystopują bo znowu jakiś polonijno-lechowy działacz zarzuci nie sportowe zachowanie bo "cała Polska widziała" odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com Z calym szacunkiem dla naszego zespolu i pilkarzy, bo nie odpuszczaja. Gniota, miazdza, rozwalaja przeciwnikow. Brawo. Ale, ale ta nasza dupoklasa jest beznadziejna. Druga druzyna w tabeli, aspiracje na podioum i jewrope, najmniej straconych bramek a po 14 minutach juz 3-0.

Jewropa i tak wszystko weryfikuje.



Ale brawo Legia, brawo druzyna, miazdzyc pazdzielcow. odpowiedz

Pjoter - 3 godziny temu, *.knc.pl Silnie to wygląda...i mocno:) odpowiedz

atmosferic - 3 godziny temu, *.orange.pl Tu tylko VARciniak i jedza moga to spier...ic... walic kolejne gole! odpowiedz

Rybak - 3 godziny temu, *.getfiber.pl 14 minuta a tuńczyki jeszcze z beczki nie wystawały, co któryś wyjrzy cyk palą go..... odpowiedz

Nam Nam - 3 godziny temu, *.chello.pl Uuu... mecz typu "kończ waść, wstydu oszczędź" odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl 13 minuta 3-0...No nie mam pytan... odpowiedz

Krasnal - 3 godziny temu, *.centertel.pl Miażdżymy!!! Wszystko i wszystkich! LEGIA odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Wreszcie zaczelo to przyzwoicie wygladac. Brawo panowie. odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Vesovic to sie nadaje do patałasznych dosrodkowań odpowiedz

MD - 4 godziny temu, *.chello.pl No ale Vesović to mógł chociaż dziś na ławce zasiąść. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @MD: Siedzi w fotelu i oglada. odpowiedz

