Konferencja pomeczowa

Michniewicz: Daliśmy Pogoni tlen do szatni

Sobota, 3 kwietnia 2021 r. 20:10 Mishka, źródło: Legionisci.com

Czesław Michniewicz (trener Legii): Bardzo się cieszymy, że wygraliśmy po dobrym meczu, jak na Wielką Sobotę przystało. Pierwsza połowa do 45. minuty plus doliczony czas gry, gdzie straciliśmy bramkę na 4-1, była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Wszystko nam wychodziło, strzeliliśmy piękne bramki. Pogoń sobie nie stwarzała okazji do strzelenia bramki, ale jak to my - potrafimy sprezentować przeciwnikowi, dać mu troszeczkę tlenu do szatni.



Straciliśmy bramkę na własne życzenia, mając rzut wolny w doliczonym czasie gry na połowie przeciwnika, pod samą bramką. Byliśmy bliscy strzelenia piątej bramki, ale z tego stworzyła się sytuacja dla Pogoni, szybki kontratak i padła bramka na 4-1. Daliśmy Pogoni tlen do szatni, czego absolutnie nie chcieliśmy zrobić. W przerwie powiedzieliśmy sobie, co musimy zmienić, ale nie myślałem, że ta zmiana pójdzie w takim kierunku, że przestaliśmy szukać piątek bramki. Skupiliśmy się tylko na rozgrywaniu piłki, nie byliśmy pazerni na 5, 6 bramkę, choć takie okazje były. Pogoń zwietrzyła swoja szansę, atakowała. Cieszymy się bardzo z tego bardzo ważnego zwycięstwa w kontekście tego, że graliśmy z wiceliderem i uciekliśmy im na kilka punktów. Przed nami jeszcze 7 spotkań i dużo punktów do zdobycia, ale też dużo do stracenia. Dlatego cały czas musi być koncentracja na najwyższym poziomie.



Nikt w naszej szatni nie myśli, że już mamy mistrzostwo. Podchodzimy z szacunkiem do rozgrywek, zostało 21 punktów do zdobycia. Wszyscy poza nami też mają szansę zdobyć komplet punktów i tabela na koniec sezonu może wyglądać inaczej. Cieszymy się, że mamy taką przewagę, ale to nie koniec sezonu.