Konferencja pomeczowa

Runjaić: Legia wygrała zasłużenie

Sobota, 3 kwietnia 2021 r. 20:34 Mishka, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Pogoni): Chciałbym pogratulować Legii zwycięstwa i dużego kroku w kierunku zwycięstwa. Bardzo dokładnie przygotowaliśmy się do tego meczu, analizowaliśmy grę Legii. Przez ostatnie 10 dni prezentowaliśmy się dobrze, ale mecz ułożył się tak, że po 13 minutach 3 akcje Legii dały im 3 gole. Bardzo trudno jest wygrać w takiej sytuacji z najlepszym przeciwnikiem ligi. Później straciliśmy czwartą bramkę, ale też strzeliliśmy bramkę kontaktową.



Chciałbym pochwalić swoją drużynę za drugą połowę. Graliśmy do przodu, chcieliśmy atakować i strzelić drugą bramkę, ale kolejnych już się nie udało. Legia zwyciężyła zasłużenie. Czuć duży zawód w zespole, wśród zawodników, którzy chcieli i próbowali, ale nie udało się. Biorę ten mecz na siebie. Na pewno będziemy go analizować. Musimy przygotować się do spotkania z Wisłą Płock. Przed nami 7 bardzo trudnych meczów do końca sezonu. Naszym celem jest być na koniec na tym samym miejscu, na którym jesteśmy teraz. Dla nas to duże wyzwanie, chcemy wszyscy osiągnąć ten cel. Wiem, że wielu kibiców Pogoni jest zawiedzionych, my też jesteśmy. Chciałbym życzyć wszystkim wesołych świąt i kilku udanych dni z rodzinami.