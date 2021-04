Szybkie ciosy przesądziły meczu losy

Legioniści pewnie 4-2 ograli Pogoń Szczecin w starciu dotychczas dwóch najlepszych drużyn w tym sezonie. Gospodarze pierwsze trzy gole strzelili w ciągu dziesięciu minut, a czwartego gola zdobyli już w 29. minucie. Szczecinianie odpowiedzieli tuż przed końcem pierwszej połowy, a także w drugiej połowie po trafieniu z rzutu karnego. Dzięki tej wygranej gracze Czesława Michniewicza powiększyli przewagę w tabeli nad Pogonią do dziesięciu punktów. Od początku spotkania lepiej na boisku prezentowali się legioniści. Goście ze Szczecina wyglądali na wyjątkowo przestraszonych i przydarzały im się proste błędy w defensywie. Już w 4. minucie gry gospodarzy na prowadzenie wyprowadził Filip Mladenović . Serb wykończył dośrodkowanie od Josipa Juranovicia i mocnym półwolejem nie dał szans Stipicy . Pomimo zdobycia bramki, piłkarze Czesława Michniewicza nie zamierzali zwalniać tempa. Przez kolejne dziesięć minut dwukrotnie pokonali bramkarza przyjezdnych za sprawą Tomasa Pekharta . Czech najpierw główkował po wrzutce od Juranovicia, a chwilę potem pewnie wykorzystał rzut karny. Jedenastka została podyktowana za zagranie ręką we własnej szesnastce Luisa Maty . Piorunujący start "Wojskowych" spowodował, że już po pierwszym kwadransie spotkanie było niemal rozstrzygnięte. Od tego momentu mecz się uspokoił. Kolejna ciekawą akcję zobaczyliśmy dopiero w 26. minucie. Wówczas po raz pierwszy do interwencji został zmuszony Artur Boruc , który końcówkami palców na poprzeczkę odbił strzał z dystansu Michała Kucharczyka . Trzy minuty po jedynym zagrożeniu Pogoni... kolejny gol dla Legii! Krótkie rozegranie rzutu różnego, podanie do Martina, który dośrodkował do Mateusza Wieteski, a ten głową po raz czwarty zmusił Stipicę do kapitulacji. W 34. minucie swoją szansę miał także Artem Szabanow . Ukraiński obrońca huknął zza pola karnego i golkiper Pogoni ratował się wybiciem piłki poza linię boczną. Końcówka pierwszej połowy przyniosła sporo emocji. Najpierw fatalny kilka w polu karnym Pogoni popełnił Szabanow. Gdyby obrońca trafił w lecącą piłkę, to legioniści mogliby cieszyć się z kolejnego trafienia. Ta niewykorzystana szansa zemściła się na gospodarzach w doliczonym czasie pierwszej odsłony, gdy do siatki trafił Adam Frączczak . Napastnik Pogoni przeskoczył Mateusza Wieteskę i głową pokonał Boruca, który chwilę wcześniej wybronił z najbliższej odległości strzał jednego z rywali. fot. Woytek / Legionisci.com Na drugą połowę Pogoń wyszła dodatkowo zmotywowana. Pomimo tego, że goście tracili do Legii trzy gole, to mimo wszystko byli uskrzydleni trafieniem z końcówki pierwszej odsłony. Przez pierwsze kilkanaście minut brakowało jednak celnych strzałów na bramki. W 56. minucie dobrą szansę z rzutu wolnego miał co prawda Mladenović, lecz trafił zaledwie w mur. Nieco później legioniści zaprezentowali kolejne ciekawe rozegranie stałego fragmentu gry. Niestety, zakończyło się ono jedynie chybionym uderzeniem Wieteski. Kwadrans przed końcem regulaminowego czasu gry bliski trafienia był prowadzony chwilę wcześniej Walerian Gwilia . Gruzin kopnął piłkę w kierunku dalszego słupka, jednak dobrze interweniował Dante Stipica. Pogoń zdecydowanie lepiej zagrała w drugiej niż w pierwszej połowie, czego efektem był strzelony przez nią gol w 83. minucie. Szabanow nierozważnie sfaulował jednego z przeciwników i arbiter słusznie wskazał na jedenasty metr. Do rzutu karnego podszedł Kamil Drygas i mocnym uderzeniem lewą nogą pokonał Boruca. Niebawem bramkarz Legii ponownie został zmuszony do wysiłku, kiedy złapał piłkę kopniętą przez Sebastiana Kowalczyka . Gracze Kosty Runjaicia zaciekle walczyli o kolejne gole, natomiast legioniści po zmianie stron zdecydowanie spuścili z tonu.

@Ryba - 58 sekund temu, *.t-mobile.pl A jakby wygrali 1:0 też bylibyśmy zadowoleni, wyobraź sobie porażkę i popatrz na terminarz, wiecznie niezadowolenie, ułożyli sobie mecz to mogli się potem położyć, ciekawe kto uważał że po 30 minutach 4:0, kur.....wiecznie źle ehhh odpowiedz

Ryba - 18 minut temu, *.t-mobile.pl Niby wygrali, niby 10 punktów przewagi, niby mistrz już pewny ale...

No właśnie ale z czym my do Europy...

To Pogoń nie wyszła na pierwszą połowę. Zostali w szatni. Jak się ogarnęli to przegraliśmy drugą połówkę. Babol za babolem, strach w oczach i nerwówka jak w każdym meczu. Powinni ich zmiażdżyć, zdusić do końca. Brak im mentalności zwycięzców. Najbardziej było to widać po przegranym pucharowym meczu z Piastem.

Odpadli z pucharu, a uśmiechy na twarzach, poklepywanie się po plecach.

Nic się nie stało, zero charakteru.

A Szabanowa jeszcze Czesiu publicznie zjebał, że teatr i takie tam...

Nie wiem czemu teraz mi się zebrało na taki komentarz gdy niby mistrz pewny...

Czarno widzę te puchary w kolejnym sezonie...

Obym się mylił... odpowiedz

Farme(L) - 22 minuty temu, *.virginm.net Mistrzem Polski jest Legia!!!

Ale...

Martwi mnie druga połowa, a charakter zobaczymy w meczach ze słabszymi rywalami. Da nam to odpowiedź czy LM lub LE będzie możliwa... czas na to będzie jednak za jakiś czas!

Tak czy inaczej dziś siostry i bracia możemy śpiewać !!!

Mistrzem Polski jest Legia... odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 24 minuty temu, *.centertel.pl Bardzo ważny mecz w kontekście Mistrzostwa. Naszym gwiazdeczkom spieszy się na urlopy, więc z pyrami i Cracovią też pojedziemy bez litości. Może sprawa się rozstrzygnie w meczu z Craxą, jeśli Pogoń i Raków stracą punkty. odpowiedz

LWA! - 34 minuty temu, *.33.169 Miazga! Gratulacje ????Legia Mistrz! odpowiedz

zaba285 - 1 godzinę temu, *.116.118 jeśli nawet Wieteska strzela bramkę to wiedz, że coś się dzieje ;) myślałem że po raz pierwszy Wieteskę będzie można pochwalić, ale podtrzymał tradycję i zrobił babola bramkowego.

dawno się tak dobrze meczu Legii nie oglądało jak dziś w 1 połowie

odpowiedz

Biała Siła - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Gra się tak jak przeciwnik pozwala ,, odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Boruc na linii jest niezły. Refleks pozostał. odpowiedz

Zachodniepomorze - 1 godzinę temu, *.02.net Pogon dno na wiosne Legia juz mistrzem wiadome bylo 3 kolejki temu odpowiedz

jim - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Pierwsza połowa koncertowa na piątkę a druga za taktykę, za grę, za nonszalancje, za koncentracje pała. Mamy słabiutkich środkowych obrońców co pokazała druga połowa więc dziwna taktyka aby oddać grę Pogoni i próbować grać z kontry. Ogólnie widać było w pierwszej połowie, że możliwości są ale trzeba tak regularnie i nie przez pół meczu. odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl 1 polowa

Legia-Pogon 4-1

sparta praga-teplice 4-1

2 polowa

legia-pogon 4-2

sparta-teplice juz 7-1 pol godziny do konca



Pokazcie to Czeskowi... tak sie mentalnie podchodzi do 2 polowy! odpowiedz

wielkanoc - 39 minut temu, *.getfiber.pl @atmosferic: Racja w drugiej połowie tylko Pekhart był w gazie. Kapustka poprawnie ale już Jurano i Mladeno przestali być skoncentrowani. To dało sygnał że można wrzucić na luz.....jeśli skrzydła nie biegały to tak naprawdę straciliśmy wszystko co dawało gaz w pierwszej połowie. Wieteskę chwalą za mecz ale wystarczy zapytać kto był najgorszy? i wyjdzie ze kupon , babol i garamel w pierwszej trójce. odpowiedz

Yeti - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Pierwsze 30 minut to mistrzostwo. Druga połowa słaba, ale mogli sobie na to pozwolić. Generalnie mistrzostwo już prawie przesądzone co trzeba przypieczętować za tydzień w Poznaniu :-) odpowiedz

eLo - 56 minut temu, *.play-internet.pl @Yeti: W posraniu odpowiedz

Janek - 55 minut temu, *.125.117 @Yeti: Właśnie nie mogli sobie pozwolić trzeba grać na maksa do końca meczu to jest Legia. Grasz albo wypad. odpowiedz

MarioL - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr Super,szkoda ze nie dobiliście śledzi w drugiej połowie. odpowiedz

zaba285 - 1 godzinę temu, *.116.118 @MarioL : może Kucharczyk wpadł do szatni i wybłagał, żeby już im dali spokój ;) odpowiedz

W(L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl Druga połowa to parodia... odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.chello.pl 1 połowa Mistrzowska, 2 piłkarze zostali w szatni! Trzeba grać do końca, nie ma odpuszczania!!!!!! odpowiedz

c u L t - 1 godzinę temu, *.144.25 CZEGO BRAK LEGII? aby byli super Legią atego.. Gracze Kosty Runjaicia zaciekle walczyli o kolejne gole, natomiast legioniści po zmianie stron zdecydowanie spuścili odpowiedz

autor - 45 minut temu, *.tpnet.pl @c u L t : Z tym "zaciekle" to bym nie przesadzał.. odpowiedz

Wojtek86 - 1 godzinę temu, *.chello.pl I połowa poezja. Szkoda tej bramki do szatni. II połowa nic wielkiego już nie pokazali. Bezsensu ten faul Szabanova. odpowiedz

Cult King Warsaw - 1 godzinę temu, *.144.25 PIERWSZA POŁOWA MISTRZOSKA,druga martwi..pewnie Czesio będzie oglądał taśme .. drugiej i analizowal..a jak nie to będa nerwy jak dziś do końca meczu.. odpowiedz

L56 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Oni nie odpuścili, oni wymiękli.

Gdyby mogli tak cały mecz to na Łazienkowskiej byłby puchar Ligii mIStrzów odpowiedz

Bataman - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Najlepszy Polski klub w historii w akcji. Jakby Legia grała tak jak w pierwszej połowie to mógłby być pogrom. No ale cóż nie narzekam. Mistrzostwo coraz bardziej spogląda w stronę Warszawy. odpowiedz

Misiek75 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @filand:Nie przyjacielu, nie dokonuje osądu, tylko wkurzyła mnie 2 połowa w naszym wykonaniu i jeżeli masz przeciwnika na widelcu to nie możesz mu odpuścić i cisnąć dalej i iść za ciosem. Tak gra mistrz Polski, tak musi grać mistrz Polski. Tylko tyle. odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Misiek75:

Szanuję Twoje zdanie...Może ktoś im w przerwie jaja na nieświeże dzbuki podmienił?

Trzy punkty są zdobyte a wrażenia artystyczne to zostawiam innym dyscyplinom.

Pozdrawiam i przesyłam czteropak piwa jak ⚽️⚽️⚽️⚽️ bramki z wiceliderem... odpowiedz

Bataman - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Najlepszy Polski klub w historii w akcji. Jakby Legia grała tak jak w pierwszej połowie to mógłby być pogrom. No ale cóż nie narzekam. Mistrzostwo coraz bardziej spogląda w stronę Warszawy. odpowiedz

Remington - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Brawo za 3 pkt i 1 połowe ale czemu w 2 połówce wchodzą bezproduktywni Gvilia, Lopez a Wszołek cały mecz na ławie... poza tym co z tym Uzbekiem ? A Muci nie wchodzi na końcówke bo jest gorszy od Kostorza ? To po co daliśmy za niego jakieś pół bańki euro :/ odpowiedz

Krzysztof - 1 godzinę temu, *.centertel.pl 3 punkciki i 10 przewagi,ale ta druga połowa Legio...nie za bardzo ci wyszła. odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl Teraz tak samo pojechac amikorza wronki - tylko w drugiej polowie zamiast wlaczyc 2 bieg to wskoczyc na 5 i dalej cisnac. Jezeli Legia w poznaniu zagra na takiej intensywnosci to bedzie pogrom. odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl szkoda, że w drugiej odpuścili, ale kilka akcji fajnych, Pogoń enerdowsko nudna LEGIA to POTĘGA !!!! odpowiedz

Wawa - 1 godzinę temu, *.chello.pl Pierwsza połowa mega mega

Druga się odbyła 3 punkty zostają w wawe

Czas na święta

A

L

E

L

U

J

A........... odpowiedz

praga pLn - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wielka Sobota dla WIELKIEJ LEGII odpowiedz

Misiek75 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Napisze to tak, zwyciezcow się nie sądzi i mamy 10 punktów przewagi i bardzo dobra 1 połowa w drugiej nie wiem co się stało, raczej do zapomnienia. Za druga powinien ich Czesiek zjechać i to ostro. Obrona to jest jakiś skandal, słaby Wieteska i nie broni go nawet strzelona bramka i ten Szabanow to jest jakiś dramat w takim momencie meczu on sobie popycha gracza Pogoni i prekuruje karnego dla nich. Składową tego wszystkiego co wydarzyło się w 2 połowie jest to, że Legia stanęła kompletnie. Tak nie można grac trzeba iść za ciosem ale ok nie ma się co nakrecac, mecz wygrany. 10 punktów przewagi jest póki co, trzeba to utrzymać do końca i zdobyć mistrza. odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Misiek75:

Zgoda. Zwycięzców się nie sądzi ( a Ty dokonujesz osądu). Jesteś tak dobry jak Twój ostatni mecz.

Oby 10 punktów przewagi ich nie uśpiło .. odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Misiek75: Wieteska zagrał najlepiej z obrońców. Słabi, to byli Jędza z Szabanowem. Znakomity był Kapustka, mimo że kopali go niemiłosiernie. Walerian jak zwykle, Lopez też. Thomas bez zarzutu. Maledovic zbytnio egoistyczny. Ale wynik jest dziś najważniejszy i pozycja w tabeli. odpowiedz

dino - 1 godzinę temu, *.vtelecom.pl @Po(L)ubiony:

Wieteska pierwszy stracony gol na jego konto brak kontroli nad piłką i przeciwnikiem patrzy się w niebo odpowiedz

