Mladenović: Daleka droga do mistrzostwa

Sobota, 3 kwietnia 2021 r. 19:43 Redakcja, źródło: TVP Sport

Filip Mladenović: Pierwsza połowa była pod nasze dyktando, w której byliśmy skoncentrowani na sto procent. Po zmianie stron tego zabrakło. Niemniej jednak dobrze wyglądaliśmy w tym meczu. Strzeliliśmy cztery bramki drużynie, która do tej pory traciła mało goli. Pokazaliśmy, że jesteśmy dobrą drużyną.



Nie lubię oceniać siebie, ale dobrze wyglądaliśmy na wahadłach. Zdobywamy bramki, notujemy asysty. Liczby mówią same za siebie.



Nie chcę powiedzieć, że jesteśmy mistrzem Polski, bo droga jest do tego daleka. Powiem inaczej - jesteśmy na dobrej drodze. Z jednej strony mamy dużą przewagę, ale jednocześnie czekają nas ciężkie mecze. Musimy utrzymać poziom takiego grania i wtedy zapracujemy na mistrzostwo.