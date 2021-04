Oceny legionistów za mecz z Pogonią

Najwyższą notę za sobotni mecz z Pogonią Szczecin przyznaliście Tomasowi Pekhartowi. Występ Czecha oceniliście na 5,1 w 1-6. Większość pozostałych zawodników także uzyskała bardzo dobre oceny. Najniższą z graczy podstawowego składu uzyskał Artem Szabanow - 3,0. W sumie oceniało 870 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,9. Pekhart 5,1 Juranović 4,7 Mladenović 4,8 Kapustka 4,5 Boruc 4,1 Luquinhas 4,0 Andre Martins 4,0 Slisz 3,8 Wieteska 3,7 Jędrzejczyk 3,5 Gwilia 3,0 Kostorz 3,0 Rafael Lopes 3,0 Szabanow 3,0

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

legiamistrz - 6 sekund temu, *.virginm.net i to głosowanie potwierdza ze większość kibiców nie wie nic o piłce. Kapustke już tak kochacie ze przyznajecie mu takie noty po każdym złym meczu, za co? za fajne wywiady? żeby grał w kadrze? Nie umiał zagrać nawet jednej dobrej piłki w całym meczu. Ocena? 2. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.