Play-off

Legia Warszawa 90-67 King Szczecin

Sobota, 3 kwietnia 2021 r. 22:11 Woytek, źródło: Legionisci.com

W drugim ćwierćfinałowym meczu play-off koszykarskiej ekstraklasy Legia Warszawa wygrała 90-67 z Kingiem Szczecin. Stan rywalizacji 2-0 dla Legii. Trzecie spotkanie odbędzie się w Szczecinie we wtorek o godzinie 17:35.



Fotoreportaż z meczu - 45 zdjęć Woytka



Początek spotkania był wyrównany, a legioniści zdołali wyjść sześciopunktowe prowadzenie. Nie zdołali go jednak utrzymać zbyt długo, bo pierwsza kwarta zakończyła się po myśli gości, którzy odrobili straty z nawiązką trzech oczek (17-20). W drugiej części podopieczni Wojciecha Kamińskiego szybko wrócili na prowadzenie i do szatni schodzili prowadząc 40-36.



Trzecia kwarta to zdecydowana dominacja Legii, która wygrała ją 24-13 i tym samym powiększyła przewagę do piętnastu punktów (64-49). Udanym rozpoczęciem decydującej części spotkania "Zieloni Kanonierzy" potwierdzili swoją wyższość w tym meczu. Szybko odskoczyli na 19 punktów (70-51) i do końca kontrolowali przebieg spotkania.



Teraz "Wojskowych" czeka podróż do Szczecina. Tam odbędzie się trzecie i ewentualnie czwarte starcie. Gra toczy się do trzech zwycięstw.



PLK: Legia Warszawa 90-67 King Szczecin

Kwarty: 17-20, 23-16, 24-13, 26-18



Legia Warszawa [punkty, celne za trzy]

24. J. Morris 21 (3)

8. L. Medford Jr 13 (3)

11. W. Lichodiej 12

3. J. Karolak 7 (2)

91. D. Wyka 5 (1)

---

33. E. Watson 14

14. G. Kulka 12 (3)

5. N. Neal 4

99. J. Sadowski 2

2. B. Didier-Urbaniak 0

15. A. Linowski 0

31. G. Kamiński 0



King Szczecin [punkty, celne za trzy]

2. C. Melvin 13 (2)

4. T. Brown 16

6. M. Zębski 4

15. M. Bartosz 2

55. J. Schenk 6 (2)

---

9. D. Wilczek 0

11. P. Kikowski 3 (1)

14. W. Czerlonko 0

17. M. Fakuade 6

23. Z. Thomas 0

30. M. Lampe 9

44. R. Purvis 8 (1)



Komisarz: Wojciech Imiołek

Sędziowie: Marcin Kowalski, Mariusz Nawrocki, Tomasz Szczurewski



Mecz bez udziału publiczności.