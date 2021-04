50. ligowy mecz Gwilii w Legii

W 74. minucie meczu z Pogonią Szczecin na boisko wszedł Walerian Gwilia . Dla Gruzina było to 50. ligowe spotkanie w barwach stołecznego klubu. Zawodnik, który trafił do Legii latem 2019 roku strzelił w Ekstraklasie 8 goli i zanotował 6 asyst. W obecnym sezonie wystąpił w 15 ligowych starciach. W sumie w Legii rozegranych ma 66 meczów i 11 bramek. Jego kontrakt z klubem wygasa w czerwcu tego roku, ale w umowie jest zapisana opcja przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

