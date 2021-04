Raport kartkowy przed meczem z Pogonią

Żaden z legionistów nie musi pauzować z powodu żółtych lub czerwonych kartek w meczu z Pogonią Szczecin. Do składu może wrócić Filip Mladenović, który pauzował w ostatnim spotkaniu z Zagłębiem. Trzy napomnienia ma na swoim koncie Bartosz Slisz, natomiast siedem kartek zobaczył Artur Jędrzejczyk - kolejny żółty kartonik będzie oznaczał dla nich pauzę w następnym spotkaniu. Żółte kartki legionistów: 7 - Artur Jędrzejczyk 4 - Igor Lewczuk, Luquinhas, Andre Martins, Filip Mladenović 3 - Bartosz Slisz 2 - Josip Juranović, Rafael Lopes, Bartosz Kapustka, Tomas Pekhart, Mateusz Wieteska 1 - Artur Boruc, Cezary Miszta, Artem Szabanow, Paweł Wszołek

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

do Redakcji - 3 godziny temu, *.chello.pl Czy zamiast o "pauzie w następnym spotkaniu" możecie pisać, kto będzie przeciwnikiem? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.