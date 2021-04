Runjaic: Życzę Kucharczykowi, by strzelił gola

Piątek, 2 kwietnia 2021 r. 20:09 źródło: Pogoń Szczecin

- Ten mecz może zadecydować o tym, czy będziemy w stanie dalej walczyć o tytuł. Będziemy się starali jutro wygrać. Jeśli tak się stanie, to przed nami nadal daleka droga. Fajnie byłoby, gdyby wyścig o mistrzostwo jeszcze trwał. Jest to jeden mecz z wielu, które przed nami. Kolejne też są ważne. Jako Pogoń jesteśmy nadal na drodze, by w hierarchii klubów w Polsce być wyżej. Mecz z Legią jest dla nas ciekawy i wyjątkowy. Dla Legii byłoby to olbrzymie zaskoczenie, gdyby nie awansowali do kwalifikacji o Ligę Mistrzów - mówi Kosta Runjaic przed sobotnim spotkaniem.



- Rafał Kurzawa ma problemy mięśniowe i nie zagra w Warszawie. Mamy już od pewnego czasu dobrą sytuację kadrową. Nie mamy poważniejszych kontuzji, poza urazem Huberta Matyni. Mieliśmy przed przerwą trzy trudniejsze tygodnie. Zawodnicy otrzymali więc kilka dni wolnego. To zrobiło im dobrze. Potrzebowali tego przed kluczową fazą sezonu. Wzięliśmy kilku zawodników z drugiej drużyny. Mogliśmy ich poznać mocniej, oni mogli popracować z nami. Mieliśmy dwudziestu kilku zawodników z pola i bramkarzy. Wszystko co zakładaliśmy, mogliśmy spokojnie przetrenować.



- Każdy zawodnik będzie ważny w ostatniej fazie. "Kuchy" zdobył dla nas decydujące gole. To bardzo ważne dla niego i dla całego zespołu. Jeżeli ktoś go obserwuje, to widzi, że ma absolutną pewność siebie w wykończeniu akcji z różnych pozycji. Ma wspaniałą jakość jeśli chodzi o zdobywanie goli. Do tego jest zawodnikiem, który zawsze biega intensywnie. Umie w odpowiednim momencie wykonać ważny sprint. Ogólnie biega dużo. To dobry zawodnik i dobry nasz transfer. Michał będzie jutro w lepszej formie niż w jesiennym pojedynku z Legią. Jest doświadczony i zdaje sobie sprawę, że jest jednym z ważnych zawodników na boisku. Nie potrzeba mu dodatkowej motywacji. Życzę mu, aby pokazał się z dobrej strony i zdobył gola.



- Tomas Pekhart jest wyróżniającą się postacią. Żyje z dobrych dośrodkowań. Jest typową silną i wysoką dziewiątką. Wyróżnia się w polu karnym. Legia gra dobrze skrzydłami. Wszołek i Mladenović potrafią obsłużyć Pekharta dobrymi podaniami. Luquinhas i Kapustka są w formie, są ruchliwi. Potrafią utrzymać się przy piłce. Jeśli uda nam się sprawić, że Pekhart nie strzeli gola, to będziemy o jeden krok do przodu w tym meczu. Mamy też inne zadania, gdy Legia będzie atakować.



- Każda drużyna grając z Legią musi grać na najwyższym poziomie. Legia zdobywa tytuły, walczy zawsze o mistrzostwo i ma bardzo dobrych piłkarzy. Potrzebna jest świadomość, że tylko i wyłącznie zaangażowaniem całej drużyny można zadać Legii ból i z nią zwyciężyć. W meczach z takimi drużynami potrzeba też boiskowego szczęścia. W słabszych fazach meczu trzeba im się przeciwstawić. To zrobiliśmy w poprzednich meczach z nimi. Trzeba być też odważnym, starać się prowadzić grę. Wszystkie nasze ostatnie mecze z Legią były wyrównane. Mogły potoczyć się także w innym kierunku. Jutro też czeka nas wyrównane spotkanie. Zrobimy wszystko, by pokazać się z jak najlepszej strony i uzyskać dobry wynik.