Piłkarze Legii solidarni z białoruskimi sportowcami

Sobota, 3 kwietnia 2021 r. 17:24 Redakcja

Na rozgrzewkę poprzedzającą mecz Legia - Pogoń piłkarze mistrza Polski wybiegli w koszulkach z hasłem "Solidarność z wolnymi sportowcami Białorusi".



Idea przedmeczowego wsparcia dla sportowców Białorusi wyszła od przebywających w Polsce kibiców białoruskich drużyn - Torpedo z Mińska i Żodino, Dynamo Brześć i BATE Borysow. Nie jest przecież tajemnicą, że "Torpedony" do Warszawy przyjeżdżali już w latach ubiegłych, choćby na legijne turnieje kibicowskie. Białoruskich kibiców w Polsce jest sporo, wielu z nich musiało emigrować aby uniknąć aresztowań, które w dużej mierze dotknęły też środowiska piłkarskich fanatyków. Jak sami jednak podkreślają, Polska przyjęła ich przyjaźnie i ze zrozumieniem dla sytuacji w jakiej znalazł się białoruski naród. Nic dziwnego, wszak w dziejach historii Rzeczpospolitej nasi antenaci wielokrotnie również zmuszeni byli opuszczać rodzimą ziemię i udawać się na emigrację. Stąd idea ta znalazła zrozumienie wśród kibiców Legii, którzy zwrócili się do klubu z pomysłem wyrażenia solidarności ze sportowcami Białorusi przed meczem z Pogonią.



Zarówno władze i jak i piłkarze Legii bez wahania zgodzili się na zaproponowaną formę wsparcia, która znalazła odzwierciedlenie w postaci wybiegnięcia na przedmeczową rozgrzewkę w koszulkach "Solidarność z wolnymi sportowcami Białorusi". Nie trzeba być ekspertem żeby wiedzieć co się dzieje w kraju naszego wschodniego sąsiada, gdzie represje spadają na praktycznie każdą grupę obywateli. Wśród nich są zarówno piłkarscy kibice jak i sportowcy i my jako sportowcy oraz kibice Legii winniśmy zademonstrować swoje wsparcie i pokazać bratniemu słowiańskiemu narodowi że w tych trudnych chwilach nie jest w swej walce sam.