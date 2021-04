Kucharczyk: Legia na nieosiągalnym poziomie

Sobota, 3 kwietnia 2021 r. 19:48 Redakcja, źródło: TVP Sport

Michał Kucharczyk: Legia zagrała na nieosiągalnym dla nas poziomie. W pierwszym kwadransie zaprezentowaliśmy się kiepsko w obronie. Gospodarze wykorzystali nasze błędy i zamknęli mecz. Co prawda odpowiedzieliśmy dwiema bramkami, przez co porażka nie wygląda aż tak źle, jak pierwotne 0-4.



Zespół Czesława Michniewicza ma świetne wahadła i jeszcze lepszego napastnika. Mając takiego gracza jak Pekhart zdobywa się mistrzostwo. Dawniej był Nemanja Nikolić, w roli fałszywego napastnika grał Miroslav Radović - oni zdobywali mnóstwo bramek. Dziś w tym obszarze realizuje się Czech. Dzisiaj pokazał jak grać głową.



Na pewno mam mnóstwo wspomnieć związanych z Łazienkowską. Nadal jestem przywiązany do tego miejsca. Wychodząc na boisko przypomniały mi się miłe chwile. Niemniej jednak teraz jestem graczem Pogoni i staram się reprezentować jej barwy jak najlepiej potrafię. Natomiast jak dziś wypadłem, to nie mnie już oceniać występ.