Pekhart: Wielki krok w stronę mistrzostwa

Niedziela, 4 kwietnia 2021 r. 06:57 Woytek

- Obecny sezon jest dla mnie najlepszym w karierze. Do tej pory największą liczbą goli było 19. Teraz mam 21 strzelonych w lidze, a w sumie 23 - powiedział po meczu Tomas Pekhart.



- Uważam, że pierwsza połowa była najlepszą w tym sezonie. Graliśmy bardzo dobrą piłkę. Gościom poszczęściło się w doliczonym czasie. W drugiej części po prostu przestaliśmy grać. Myśleliśmy o tym, że możemy strzelić jeszcze jednego lub dwa gole, ale biegaliśmy w kółko i nie graliśmy tak jak w pierwszych 45 minutach. Musimy być zadowoleni z trzech punktów, bo było to bardzo ważne spotkanie z wiceliderem. Nieważne, że nie zagraliśmy dobrze drugiej połowy. Gdyby ktoś nam powiedział przed meczem, że wygramy 4-2 to wzięlibyśmy to w ciemno. Chcemy zdobyć mistrzostwo i w sobotę wykonaliśmy wielki krok ku temu.



- Życzenia dla kibiców na święta? Mam jedno życzenie - by wrócili na stadion, bo bez nich to nie jest to samo.