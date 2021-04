Pod lupą LL! - Josip Juranović

Poniedziałek, 5 kwietnia 2021 r. 14:41 Kamil Dumała

Przed sezonem, wobec kontuzji Marko Vesovicia, większość kibiców zastanawiała się kto będzie w stanie zastąpić, będącego w wysokiej formie Czarnogórca. Z pomocą przyszedł Josip Juranović, który wyrósł obecnie na kluczowego gracza w układance trenera Czesława Michniewicza. Postanowiliśmy sprawdzić jak w ważnym meczu przeciwko Pogoni Szczecin spisał się ten zawodnik.



Ważną rolę w taktyce trenera Czesława Michniewicza odgrywają wahadłowi. Przez cały mecz muszą pracować w defensywie i ofensywie. W sobotnim meczu Legia od początku bardzo mocno zaatakowała pressingiem i co najważniejsze wysoko zespół Pogoni Szczecin, a akcje ofensywne rozpoczynały się już od Filipa Mladenovicia oraz Josipa Juranovicia. W 4. minucie Artem Szabanow zagrał dłuższą piłkę do obserwowanego przez nas gracza, ten dośrodkował piłkę w pole karne, gdzie minął się z nią Tomáš Pekhart, ta jednak dotarła do Filipa Mladenovicia, który mocnym uderzeniem w długi róg otworzył wynik spotkania.



"Jura" nie zamierzał się zatrzymywać i sześć minut później znów ruszył skrzydłem, otrzymał zagranie od Bartosza Kapustki, dośrodkował precyzyjnie na głowę Pekharta, który nie miał żadnych problemów z umieszczeniem piłki w siatce. Trzecia ofensywna akcja Legii i... oczywiście nie zabrakło w niej Josipa, który swoim pressingiem spowodował, że Luís Mata w swoim polu karnym zagrał piłkę ręką, a bez problemu jedenastkę na bramkę zamienił najlepszy strzelec Legii – Pekhart. Chorwacki zawodnik w 22. minucie rozkręcił jeszcze jeden atak, gdzie dobrze zagrał do Kapustki, który odegrał do Bartosza Slisza, ale uderzenie środkowego pomocnika wybili zawodnicy Pogoni.



25-latek trochę pozazdrościł trafień Mladenovicia i sam postanowił dwukrotnie zagrozić bramce strzeżonej przez Dante Stipice. W 40. minucie gry huknął sprzed pola karnego, ale piłka przeszła wysoko nad bramką Stipicy. Swój drugi strzał oddał około 60. minuty gry. Z lewej strony piłkę w pole karne dośrodkował Filip Mladenović, ta dotarła do JUranovicia, który zbiegł do środka, jednak jego strzał został zablokowany w ostatniej chwili przez defensora gości.



Oprócz ofensywnych inklinacji Juranović nie mógł zapominać o swoich zadaniach defensywnych. W pierwszej połowie dużo pracy wraz ze swoimi kolegami z defensywy nie miał, chociaż można zastanawiać się czy przy strzale Alexandra Gorgona nie mógł z Mateuszem Wieteską zablokować tę próbę, która później przerodziła się w gola Adama Frączczaka. W drugiej połowie "Jura" więcej razy musiał wykazać się w defensywie. Tuż po wznowieniu gry w drugiej odsłonie meczu dobrze wybił groźne dośrodkowanie z własnego pola karnego. W 75. minucie bardzo dobrze w polu karnym powstrzymał wprowadzonego minutę wcześniej Mariusza Fornalczyka, nie dopuszczając młodego gracza do oddania strzału. Gorzej już mu to wyszło w doliczonym czasie gry, kiedy to odpuścił Sebastiana Kowalczyka, ale jednak z jego strzałem poradził sobie Artur Boruc.



25-letni obrońca to bardzo ważny zawodnik w obecnym składzie Legii. Świetny w ofensywie i skuteczny w defensywie. Na ten moment wraz z Luquinhasem mają po 6 asyst na swoim koncie w tym sezonie. Miejmy nadzieję, że Chorwat pomoże legionistom w europejskich pucharach i pozostanie przy Łazienkowskiej 3 na dłużej. Prawdziwy ból głowy może mieć trener wybierając między Juranoviciem a Pawłem Wszołkiem. Zwłaszcza, że obserwowany przez nas gracz, świetnie się spisuje także w trzy osobowym bloku defensywnym.



Josip Juranović

Czas gry: 90 minut

Bramki: -

Strzały / celne: 2 / 0 (0%)

Faule: 1

Faulowany: -

Spalone: -

Straty piłki: 3

Odbiory / udane: 4 / 3 (75%)

Odzyskane piłki: 7

Podania celne: 52 / 40 (77%)

Podania kluczowe / celne: 1 / 1 (100%)

Podania przyjęte: 33

Pojedynki / wygrane: 8 / 3 (38%)

Pojedynki w powietrzu / wygrane: 1 / 0 (0%)

Pojedynki na ziemi / wygrane: 7 / 3 (43%)

Dryblingi / udane: 1 / 0 (0%)