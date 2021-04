Legia nie przedłuży umowy z Gwilią?

Portal sportowefakty.wp.pl poinformował o tym, że Legia Warszawa podjęła decyzję w sprawie przedłużenia umowy z Walerianem Gwilią . Kontrakt Gruzina ze stołecznym klubem obowiązuje do końca bieżącego sezonu, a zapisana była w nim możliwość przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Władze klubu z Łazienkowskiej musiały podjąć decyzję do 30 marca. Piotr Koźmiński z WP poinformował, że ta klauzula nie została aktywowana, ponieważ oznaczałaby 20% podwyżkę dla zawodnika, który aktualnie zarabia ok. 300 tys. euro rocznie. Nie oznacza to jednak, że Gwilia opuści altem Legię. Klub może zaoferować mu nową umowę - zapewne niższą niż wynikałaby z automatycznego przedłużenia. W obecnym sezonie Gwilia wystąpił w 19 meczach, w których zanotował dwie asysty. To dużo gorsze liczby niż w poprzednich rozgrywkach, w których zdobył 11 bramek i miał 8 asyst. 26-letni zawodnik liczy na kontrakt przekraczający 300 tys. euro, więc na pewno oprócz ewentualnych rozmów z Legią będzie szukał nowego klubu.

Komentarze (22)

+ dodaj komentarz

dodaj

Gizior - 1 godzinę temu, *.alfa-system.net Dziwne ze ktos kto jest rezerwowym, wchodzi z lawi i zawodzi, ma bardzo slabe ststystyki do tego strasznie obnizyl loty w porownaniu z wczesniejszym sezonem nahle chcialby podwyzki. odpowiedz

Kibic CWKS - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dać nowy gorszy kontrakt, ale z tym że wpisac bonusy Puchary: Za LM będzie miał więcej niż 300tys. Rocznie, za LE równo 300, za LE 2 żadnych dotacji, a w przypadku braku awansu nawet tam, oojebac pensje o połowę. Tak z każdym piłkarzem to może w końcu zaczeli by grać od początku sezonu z takim potencjałem jaki mają. odpowiedz

Tolek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Fajny chłopak ale ostatnio bardzo spuścił z tonu.W zasadzie trwa to od dłuższego czasu.To jest inny zawodnik od tego , który przyszedł do Legii. odpowiedz

Tylko Legia - 1 godzinę temu, *.orange.pl Najgorsze to to że mamy problem z kupowaniem lepszych zawodników niż Gwila. Ostatnie transfery ciężko ocenić jako udane.

Łatwo nie przedłużyć kontraktu ale kto w zamian. Ławka musi być. odpowiedz

floyd - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Gwila, wszolek, Szabanow, Wieteska, Slisz to piłkarze którzy nie nadają się do gry w pucharach... mając ich w składzie znowu skończymy eliminacje na eliminacjach. odpowiedz

(L) uz - 11 minut temu, *.inetia.pl @floyd: A ty to wyrocznia czy ignorant typu total? Czemu nie wpisałeś całej drużyny , reszta zagra w pucharach i się nadaje np. Jędza czy gruby czy młodziaki ? Znafcy,.. odpowiedz

jim - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Pensja takiego grajka to najwyżej 1/3 tego co ma aktualnie odpowiedz

do redakcji - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Jeżeli coś jest "automatyczne" to nie wymaga żadnego działania. Np. klauzula o przedłużeniu umowy po rozegraniu X meczów.

Tutaj nie ma mowy o automatycznej klauzuli. W tym przypadku Legia mogła jednostronnie podjąć decyzję o przedłużeniu kontraktu (przy 20% podwyżce zarobków dla zawodnika) odpowiedz

Redakcja (Legionisci.com) - 1 godzinę temu, *.legionisci.com @do redakcji: słuszna uwaga. Dziękujemy i pozdrawiamy :) odpowiedz

1909 - 2 godziny temu, *.media.pl Piorytetrm jest zatrzymanie Wszołka!!! odpowiedz

Krasnal - 2 godziny temu, *.telkab.pl Pójdzie do turków...tam takich człapaków lubią. odpowiedz

Autor - 2 godziny temu, *.virginm.net Czyz bysmy byli swiadkami rozsadnego i jak najbardziej prawidlowego ruchu ze strony Legii? Oby! Juz przebieram nogami!! odpowiedz

meter - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Nigdy nie pojmę dlaczego taki zawodnik u nas gra.Nie ma siły,szybkości,dynamiki,techniki,charakteru,skoczności a ni umiejętności rozegrania.Nic a mimo to regularnie dostaje szanse....



Często oglądam powtórki naszych spotkań.Na chłodno więcej widzę.To co on wyprawia w kreacji to powszechnie wiemy ale w defensywie to dopiero jest mistrz!Obesrany przy każdej piłce stykowej i człapiący jak żółw.Pogonić i to szybko! odpowiedz

DD - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @meter: odpowiedz

legijne € - 2 godziny temu, *.chello.pl Życzę Gruzinowi, aby szybko znalazł nowy klub, tam odnalazł się jako Pan piłkarz i przestał wreszcie zawracać głowę zarówno sztabowi szkoleniowemu jak i legijnym kibicom swoją domniemaną wyjątkowością.

Prezesie, ani złotówki więcej, wręcz przeciwnie, oczywiście w ramach cięcia kosztów! odpowiedz

ponad 300tys e :)) - 2 godziny temu, *.play-internet.pl k to drewno mułowate niech idzie w p du odpowiedz

Pepe - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @ponad 300tys e :)): sam idź w p du odpowiedz

jo - 3 godziny temu, *.tpnet.pl 300K € to dużo. To ponad 110 000 zł miesięcznie. Po podwyżce przy obecnym kursie euro to ok 136 500 co miesiąc. Jak na polskie warunki to dla pozostałych klubów to kosmos finansowy. odpowiedz

Arass - 2 godziny temu, *.centertel.pl @jo: to teraz pomysl jaki kosmos finansowy ma jedza , ktory ma 2 razy tyle a poziom ten sam albo gorszy od niego odpowiedz

Chi(L) onum81 - 1 godzinę temu, *.112.57 @jo: 300 k euro rocznie. Miesięcznie 300k to w rublach raczej ???? odpowiedz

jo - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Arass: tam stosunek jakości do ceny jest poza skalą... odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.ilabs.pl Brawo brawo brawo odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.