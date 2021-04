Play-off

King Szczecin 88-81 Legia Warszawa. Będzie czwarty mecz

Wtorek, 6 kwietnia 2021 r. 19:38 Woytek, źródło: Legionisci.com

W trzecim ćwierćfinałowym meczu play-off koszykarskiej ekstraklasy Legia Warszawa przegrała 81-88 z Kingiem Szczecin. W rywalizacji ze szczecinianami "Zieloni Kanonierzy" prowadzą 2-1. Czwarte spotkanie odbędzie także w Szczecinie już w czwartek o godzinie 17:35. Na ewentualny piąty, decydujący mecz drużyny wrócą do stolicy i rozegrają go w niedzielę. Zwycięzca rywalizacji w półfinale zmierzy się z lepszym z pary Stal Ostrów Wielkopolski - Start Lublin. W tej chwili stan rywalizacji w tym ćwierćfinale wynosi 1-1, a dziś rozgrywane jest trzecie spotkanie.



Wtorkowy mecz rozpoczął się po myśli gospodarzy, którzy szybko wyszli na siedmiopunktowe prowadzenie, a pierwsza kwarta zakończyła się wynikiem 23-15. Druga to jeszcze większa przewaga Kinga, który regularnie uciekał Legii. 35 sekund przed końcem prowadził już nawet 51-32.



Po przerwie warszawiacy rozpoczęli prawdziwy szturm i w 5 minuty odrobili 16 punktów, doprowadzając do stanu 53-52! Końcówka trzeciej odsłony należała jednak ponownie do szczecinian i na dziesięć minut przed końcem na tablicy widniał wynik 65-59. W ostatniej części gra się wyrównała. Legioniści zdołali doskoczyć do rywali na 4 punkty, ale ci następnie delikatnie odskakiwali. W 37. minucie było 78-69 dla Kinga. I w tym momencie ponownie inicjatywę przejęli podopieczni Wojciecha Kamińskiego. Po celnych rzutach wolnych Morrisa i Medforda oraz trójce Karolaka zrobiło się 78-77, a do końca pozostawało 120 sekund. Legioniści postanowili więc taktycznie faulować rywali, ale ci zdobyli kolejne cztery oczka i na 30 sekund przed końcową syreną po rzutach wolnych Schenka wygrywali 83-77. Kolejne faule także nie przynosiły zamierzonego rezultatu i mecz skończył się siedmiopunktową wygraną gospodarzy.



PLK: King Szczecin 88-81 Legia Warszawa

Kwarty: 23-15, 28-19, 14-25, 23-22



King Szczecin [punkty, celne za trzy]

4. T. Brown 18 (2)

30. M. Lampe 13

17. M. Fakuade 5

44. R. Purvis 5 (1)

6. M. Zębski 3 (1)

---

9. D. Wilczek 14 (2)

2. C. Melvin 13 (2)

55. J. Schenk 11 (1)

15. M. Bartosz 4

14. W. Czerlonko 2

11. P. Kikowski -

23. Z. Thomas -



Legia Warszawa [punkty, celne za trzy]

24. J. Morris 20 (1)

11. W. Lichodiej 17 (2)

3. J. Karolak 15 (3)

8. L. Medford Jr 12 (1)

91. D. Wyka 3

---

5. N. Neal 12 (2)

14. G. Kulka 2

15. A. Linowski 0

31. G. Kamiński 0

33. E. Watson 0

99. J. Sadowski -

2. B. Didier-Urbaniak -



Komisarz: Arkadiusz Zagrodnik

Sędziowie: Jakub Zamojski, Paweł Białas, Tomasz Langowski



Mecz bez udziału publiczności.



