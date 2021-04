Po porażce z Cracovią, a przed zbliżającym się meczem z Legią Lech Poznań postanowił zwolnić trenera. Dariusz Żuraw, który był szkoleniowcem poznaniaków od 2 lat, rozwiązał umowę za porozumieniem stron. Nazwisko nowego trenera zostanie ogłoszone w ciągu najbliższych dni. Do tego czasu zajęcia z zespołem prowadzić będą dotychczasowi asystenci Żurawia. LECH POZNAŃ - LEGIA WARSZAWA 1 3.12 X 3.50 2 2.37

Rea(L)ista - 5 minut temu, *.166.207 Amica idzie po „miszcza”! odpowiedz

Bezprzykladny - 10 minut temu, *.ibrowse.com Czesiek moze wracac... Lol A tak na powaznie to co nas to obchodzi... Jazda z nimi 4:0! odpowiedz

norbi - 12 minut temu, *.chello.pl Bardzo zła decyzja. Maszyna już prawie ruszała, brakowało tylko tego jednego zwycięstwa. Potem było by tylko z górki ;) odpowiedz

Herman - 15 minut temu, *.3s.pl ...wrzucimy do morza, niech ta k.... topi się! odpowiedz

Cypis - 18 minut temu, *.centertel.pl A My Lecha k.... Kolejorza...!!! odpowiedz

