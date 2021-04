Siatkówka

Legia Warszawa 3-0 WKS Wieluń

Piątek, 9 kwietnia 2021 r. 18:35 Mishka, źródło: Legionisci.com

W pierwszym meczu turnieju półfinałowego siatkarzy Legia Warszawa wygrała z zespołem WKS Wieluń 3-0. W sobotę legioniści o godzinie 20:00 zmierzą się ze Spartą Grodzisk Mazowiecki.







Fotoreportaż z meczu - 33 zdjęcia Woytka



Legioniści nie rozpoczęli pierwszego półfinałowego spotkania zbyt dobrze. Od początku nieznacznie przegrywali z zespołem z Wielunia. W pewnym momencie rywale prowadzili już 12-7. Zawodnicy z Warszawy jeszcze ułatwiali im zadanie, popełniając proste błędy. Na szczęście nasi siatkarze zdołali się pozbierać i doprowadzili do wyniku 11-13, a następnie po świetnej akcji do 14-15 i remisu 15-15. Po raz pierwszy legioniści osiągnęli prowadzenie przy stanie 19-18, ale sędzia zarządził powtórzenie tej akcji i to rywale zdobyli kolejny punkt. Ostatecznie pierwsza partia zakończyła się wynikiem 25-22 na korzyść Legii.



Potem było już tylko lepiej. Drugi set rozpoczął się od dwóch asów serwisowych Szymona Pałki. Legioniści walczyli ambitnie - podczas jednej z akcji Żakieta wpadł w stolik sędziowski. Gospodarze tego meczu wyraźnie zaczęli się rozpędzać, więc przy stanie 6-2 o przerwę poprosił grający szkoleniowiec zespołu gości, Marcin Kryś. Niewiele to pomogło, gdyż świetną piłką z lewego skrzydła Bartosz Stępień zdobył siódmy punkt dla Legii. Przy stanie 14-8 losy tego seta wydawały się przesądzone. Legioniści wyraźnie zdominowali rywala i prowadzili już 20-14. Tomasz Obuchowicz skuteczną akcją ustalił wynik drugiej części spotkania na 25-17.



Od prowadzenia 3-0 rozpoczęli legioniści trzeciego seta. Później jednak pozwolili przeciwnikowi uwierzyć, że może jeszcze w tym powalczyć, ale nie na długo. Przy stanie 17-12 Legia miała już mecz pod kontrolą i spokojnie kontynuowała swoją grę. Trzecia partia zakończyła się wynikiem 25-16. Trzeba wspomnieć, że świetne spotkanie rozegrał w zespole Legii Szymon Pałka, który został wybrany MVP tego meczu.



Legia Warszawa 3-0 WKS Wieluń

Sety: 25-22, 25-17, 25-16



Legia:

1. Patryk Akala (99. Adam Kącki)

6. Tomasz Obuchowicz

7. Szymon Pałka

4. Maciej Stępień

5. Arkadiusz Żakieta

15. Bartosz Stępień

18. Bartosz Tomczak (L)

Rezerwa:

3. Patryk Brzostek

8. Jan Gawryś

10. Kamil Szewczyk

11. Paweł Pietkiewicz

13. Mariusz Godlewski

17. Jakub Sutryk



WKS Wieluń:

1. Kamil Gromadzki

7. Tomasz Wencel (12. Michał Kowalczyk)

10. Adam Wróbel (13. Łukasz Szymanek)

11. Tomasz Białek (8. Konrad Pałyga)

20. Artur Błażej

14. Bartosz Konieczny

17. Marcin Kryś (L)

Rezerwa:

2. Adrian Nawrocki

3. Daniel Białek

4. Jarosław Kornacki

5. Patryk Braliński

9. Patryk Wesołowski

15. Sławomir Frankowski



żółta kartka: Żakieta