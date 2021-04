Siatkówka

UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 0-3 Legia Warszawa. Legia w finale!

Sobota, 10 kwietnia 2021 r. 21:29 Mishka, źródło: Legionisci.com

W drugim meczu turnieju półfinałowego siatkarzy Legia Warszawa wygrała z zespołem UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 3-0. Dzięki temu zwycięstwu, niezależnie od niedzielnych wyników, legioniści zapewnili sobie grę w turnieju finałowym o awans do I ligi, który odbędzie się w dniach 28.04.-02.05.2021. Jako drugi zespół awansowała drużyna SMS PZPS I Spała, z którą stołeczny zespół zmierzy się jutro o godzinie 15.







Legioniści doskonale rozpoczęli to spotkanie - po kilku minutach prowadzili już 4-0, a potem 6-1. Potem pozwolili jednak rywalom na odrobienie strat i doprowadzenie do wyniku 9-8. Po nieco słabszym okresie przyszła poprawa gry i na tablicy widniał wynik 14-9. Spora w tym zasługa wielu prostych błędów po stronie Sparty. Ponownie jak w piątek, bardzo dobre spotkanie rozgrywał Szymon Pałka, a jego serwis sprawiał spore problemy zawodnikom z Grodziska. Gospodarze nie poddawali się jednak zbyt łatwo i znów zaczęli się zbliżać punktowo do Legii, ale legioniści grali swoje i przy stanie 23-16 mogli już spokojnie czekać na zakończenie tego seta.



Początek drugiej partii był bardziej wyrównany. Przy stanie 3-3 Ireneusz Zych posłał dwa asy serwisowe, na szczęście Arkadiusz Żakieta bardzo mocnym atakiem wywalczył punkt, a następnie po jego serwisie piłka po siatce wpadła w boisko po stronie Sparty. Legia ponownie odzyskała prowadzenie, ale przez dłuższy czas mogliśmy obserwować wymianę punkt za punkt. Przy stanie 13-13 legioniści ustawili dwa skuteczne bloki, dzięki czemu zdobyli dwa cenne punkty. Końcówka seta była bardzo wyrównana, ale ostatecznie Legia wygrała 25-21, ustalając wynik asem serwisowym.



Trzeci set rozpoczął się od niewielkiej przewagi gospodarzy. Później gra była wyrównana, jednak w pewnym momencie legioniści "odjechali" rywalowi na 3 punkty (18-15). Przy wyniku 21-17 wydawało się, że los meczu jest przesądzony, jednak gospodarze robili co mogli, żeby odrobić straty. Tak się też stało i wkrótce na tablicy widniało 21-21. W końcówce zrobiło się nerwowo, po części także w związku z nie do końca zrozumiałymi decyzjami sędziego, jednak to Legia mogła cieszyć się z wygranej i awansu do turnieju finałowego.



UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 0-3 Legia Warszawa

Sety: 17-25, 21-25, 22-25



Sparta:

3. Bartłomiej Turek

4. Ireneusz Zych (24. Adam Szałański)

5. Dawid Wiczkowski (27. Łukasz Zugaj)

7. Grzegorz Szumielewicz

12. Tomasz Belczyk

20. Mateusz Lewoc (6. Marian Kadiuk)

16. Jacek Obrębski (L)



Legia:

1. Patryk Akala (2. Adam Kącki)

4. Maciej Stępień

5. Arkadiusz Żakieta

6. Tomasz Obuchowicz

7. Szymon Pałka

15. Bartosz Stępień

18. Bartosz Tomczak (L)