Legia 7-2 Victoria

Futsal: Legia awansowała do Ekstraklasy!

Niedziela, 11 kwietnia 2021 r. 15:28 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 25. kolejki 1. PLF Legia Warszawa wygrała z Victorią Sulejówek 7-2. Dzięki temu zwycięstwu legioniści zapewnili sobie 1. miejsce w tabeli na koniec sezonu i tym samym po raz pierwszy w historii awansowali do futsalowej Ekstraklasy. Do przerwy stołeczny zespół prowadził 4-0.



To spotkanie nie mogło się lepiej rozpocząć dla Legii. Już w 31. sekundzie Mariusz Milewski przeprowadził indywidualną akcję i strzałem pod poprzeczkę pokonał bramkarza Victorii. W 7. minucie było już 2-0 dla Legii. Mateusz Szafrański dostał piłkę przed bramkę i pewnie podwyższył prowadzenie. Legioniści całkowicie kontrolowali przebieg spotkania, co udokumentowali na niespełna 5 minut przed końcem pierwszej połowy. Tym razem na listę strzelców wpisał się Adam Grzyb. W 19. minucie po pewnie wykonanym rzucie karnym przedłużonym Legia prowadziła już 4-0, tym samym znacznie zbliżając się do upragnionego awansu.



Od początku drugiej połowy goście zagrali z lotnym bramkarzem. W 27. minucie piątą bramkę dla stołecznego zespołu zdobył Krzysztof Jarosz. W 36. minucie Michał Madej pokonał Pawła Wysockiego, a w odpowiedzi legioniści trafili jeszcze dwukrotnie. Ostatecznie stołeczny zespół wygrał 7-2.



I liga: Legia Warszawa 7-2 (4-0) Victoria Sulejówek

00:31 1-0 - Mariusz Milewski

06:42 2-0 - Mateusz Szafrański

14:25 3-0 - Adam Grzyb

18:39 4-0 - Mariusz Milewski

26:30 5-0 - Krzysztof Jarosz

35:10 5-1 - Michał Madej

37:06 6-1 - Mateusz Olczak

38:32 6-2 - Michał Madej

39:15 7-2 - Paweł Tarnowski



Legia: 16. Tomasz Warszawski - 14. Krzysztof Jarosz, 49. Michał Szymczak, 77. Mateusz Szafrański, 81. Mariusz Milewski

18. Paweł Wysocki, 8. Adam Świątkowski, 8. Mateusz Gliński, 9. Paweł Tarnowski, 11. Bartłomiej Świniarski, 19. Adam Grzyb, 21. Grzegorz Och, 23. Mateusz Olczak



Victoria: 22. Adrian Frankowski, 6. Karol Domżała, 8. Dominik Michałowski, 9. Szymon Szymańczuk, 25. Hamza Aarab

12. Mikołaj Subocz, 3. Mateusz Nowakowski, 5. Piotr Hereśniak, 11. Paweł Szymańczuk, 14. Michał Madej, 15. Sylwester Wielgat, 17. Dominik Szarpak, 20. Maciej Piwowarczyk



żółta kartka: Piwowarczyk







fot. Bodziach / Legionisci.com



