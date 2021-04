24. kolejka Ekstraklasy. Wygrane Jagiellonii i Rakowa

Komentarze (13)

+ dodaj komentarz

dodaj

MD - 1 godzinę temu, *.orange.pl Mecze Legii meczami kolejki taki jest od wielu lat

Ostatnie lata to nie jest przypadek, że jeden mecz kolejki jest w prawie całkowicie w posiadaniu fanów polskiej ekstraklasy odpowiedz

syrenka - 6 godzin temu, *.orange.pl Hit byłby gdyby Legia Warszawa zagrała z Górnikiem Konin!

Serdecznie pozdrawiam i Legio walcz i zwyciężaj! odpowiedz

jo - 12 godzin temu, *.sekocin.pl Hit to był tydzień temu bo wicelider grał z liderem. A w niedzielę lider spotka się z 10-tym zespołem w tabeli z przeciętnym bilansem. odpowiedz

Gienek - 12 godzin temu, *.netfala.pl Powinniśmy na lekkości rozj.ać amikę ale boisko to zweryfikuje. Czasami pozornie łatwe mecze nie są w rzeczywistości takie łatwe. odpowiedz

olew - 12 godzin temu, *.vectranet.pl Każdy nasz mecz jest hitem, więc to słowo jest niepotrzebne, ja wolę : "znowu nasz mecz ! znowu wydarzenie !" , za tydzień będzie Cracovia, też wydarzenie, itd. Liga od dziewięciu lat jest nasza. To nie jest dobre, ale to niestety prawda. A poza tym ; LEGIA to POTĘGA ! odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 13 godzin temu, *.centertel.pl A ja sądzę, że będzie seria zwycięstw, aż do Mistrza i wcześniejsze urlopy dla czołowych graczy Legii. Pyry są tylko kolejnymi juniorami do rozjechania. Tak samo craxa. odpowiedz

Kajtus Czarodziej - 14 godzin temu, *.co.uk Jeszcze chyba tak nie bylo zebym mecz z Lechem na wyjezdzie mial gdzies.. a czemu? Jesli wygramy to bedziemy sie z nich smiali (jak zwykle) i Mistrzostwo nasze! Jesli zremisujemy to bedziemy sie z nich smiali (jak zwykle) i Mistrzostwo nasze! Jesli przegramy to bedziemy sie z nich smiali (jak zwykle) i Mistrzostwo nasze! Jezeli przegramy to bedziemy sie z nich dodatkowo smiali, ze nawet po zwyciestwie z Legia nie pozbeda sie latki przegrywow i nie umniejszy to u nich poczucia totalnie przegranego sezonu! Od czasu kiedy odpadli z pucharu z Rakowem maja taki bol dupy ze nawet kolejna przegrana z nami nie spowoduje znikniecia z poznanskich aptek masci na jego usmiezenie.. samo to pokazuje, ze tym razem to nie ten sam ciezar gatunkowy;o))))) odpowiedz

DD - 14 godzin temu, *.chello.pl @Kajtus Czarodziej: U nich każde zwycięstwo z Legią to prorocze zapowiedzi kolejnego marszu po "majstra". Tak jakby zapominali o wszystkich swoich problemach. odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 2 godziny temu, *.com.pl @Kajtus Czarodziej: w poznaniu maść jest dostępna na mieście w specjalnych dystybutorach na każdym skrzyżowaniu. Było to spowodowane, tym, że kibice amiki, oblagali apteki 24 godziny na dobę. odpowiedz

Lolo - 14 godzin temu, *.chello.pl Hit to jest mecz Legia-Wisła albo Legia-Widzew. mecz z Lechem to może i hit ale dla kibiców z Poznania, tylko i wyłącznie. odpowiedz

Singspiel - 12 godzin temu, *.plus.pl @Lolo: widzew to przeszłość, a i wisla nic w lidze nie znaczy odpowiedz

Lolo - 12 godzin temu, *.chello.pl @Singspiel: Jak się okazuje Lech też :) odpowiedz

Elquatro - 14 godzin temu, *.chello.pl Balon napompowany? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.