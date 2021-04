Frankowski sędzią meczu z Lechem

Komentarze (14)

Won - 33 minuty temu, *.virginm.net Jeszcze Marciniak na VAR do kompletu.Normalnie plują nam w twarz. odpowiedz

obiektywny - 3 minuty temu, *.play-internet.pl @Won: Marciniak prawdę mówiąc jest po waszej stronie. odpowiedz

atmosferic - 3 godziny temu, *.orange.pl Coz za "fantastyczna" nowina - chyba po passie. odpowiedz

Jano - 4 godziny temu, *.orange.pl No to mamy pograne z Lechem a Lukiemu to już chyba połamią nogi bo chyba po to tego sędziego PZPN wyznaczył. odpowiedz

Lolo - 4 godziny temu, *.chello.pl Może po tej ostrej krytyce wyciągnął wnioski i się troszkę poprawi. Nie ma co patrzeć na sędziów, trzeba grać swoje. odpowiedz

meter - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Plują nam w twarz taka decyzją..cyniczne,złośliwe ....Oby Luqiego nie przetrącili::((.. odpowiedz

Jano - 3 godziny temu, *.orange.pl @meter: co by nie powiedzieć o Lechu to oni jednak grają w piłkę nie tak jak to drewno z zabrza więc może nie będzie takźle, co nie zmienia faktu że frankowski już się postara żeby Legia tam nie wygrała, ciekawe czy istnieje droga sądowa w takich przypadkach? odpowiedz

anziolek - 4 godziny temu, *.centertel.pl A ja trochę przekornie powiem, że może to dobrze ? Po lawinie krytyki jaka na niego ostatnio spłynęła po meczach Legii i sugestiach, że specjalnie gwiżdże przeciwko gość po prostu może się bać gwizdnąć cokolwiek kontrowersyjnego przeciwko Legii. Kiedyś Skorża będąc trenerem Legii powiedział, że cieszy się, że mecz w Kielcach będzie sędziował Gil. Chłopak dostał takiej spiny, że chyba żadnej sytuacji nie gwizdnął na korzyść Legii. Wszystkie sytuacje nie zerojedynkowe były gwizdane na korzyść Korony. I teraz może być podobnie. Jednak mimo wszystko bym wolał uczciwego i porządnego sędziowania a Legia niech zrobi sałatkę z ziemniaków bo jest po prostu lepsza odpowiedz

Jano - 3 godziny temu, *.orange.pl @anziolek: A ja jednak myślę że Legia odczuje "gniew" frankowskiego , szkoda bo mecz zapowiadał się fajnie a tak to będzie kolorowo! odpowiedz

lob - 4 godziny temu, *.chello.pl no to ładnie uwzględnili protest Legii na temat tego kolorowego pajaca z gwizdkiem..........czarno - rude klakiery... odpowiedz

anziolek - 4 godziny temu, *.centertel.pl @lob: Tego protestu tak naprawdę nie mogli uwzględnić. Jednak nie może być tak , że to kluby będą sobie wybierać sędziów. Mamy trochę pecha bo kilku niezłych sędziów jest z Warszawy i niestety nie mogą nam sędziować. odpowiedz

pawcio - 4 godziny temu, *.135.71 gram 1X odpowiedz

Farme(L) - 4 godziny temu, *.bridgefibre.net To chyba jakiś k.... żart!!! odpowiedz

nieeeeeeeeeeeeee - 4 godziny temu, *.net.pl tylko nie ten pajac !!! odpowiedz

