Stadion Legii centralnym punktem szczepień w Warszawie

19 kwietnia Warszawa otworzy 13 miejskich punktów szczepień masowych przeciwko COVID-19. Główny będzie działał na stadionie Legii, do którego będzie można dotrzeć specjalną linią autobusową - poinformował prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski. Lokalizacja punktu szczepień nie będzie mieć wpływu na organizację meczów piłkarskich. "Wszyscy tęsknimy za normalnością. Całkowicie rozumiem Wasze zmęczenie i złość spowodowaną kolejnymi obostrzeniami, świętami w cieniu ograniczeń. Dlatego jako Warszawa mobilizujemy wszystkie siły, aby przyspieszyć powrót do normalności. Najważniejszym krokiem na tej drodze jest sprawne przeprowadzenie masowych szczepień – tak, abyśmy w końcu uzyskali odporność zbiorową. Już w tej chwili zorganizowaliśmy w stolicy najwięcej punktów szczepień spośród wszystkich samorządów w Polsce – dziś działa ich 59. A w tym miesiącu idziemy krok dalej – ruszamy z akcją #WarszawaSzczepi. Uruchamiamy 13 punktów masowych szczepień. Mamy już wyznaczone lokalizacje. Punkty rozmieszczone będą w 10 dzielnicach: na Białołęce, Targówku, Woli, Żoliborzu, Ursynowie, Wilanowie, Pradze-Północ, Mokotowie, a także w Wawrze i Śródmieściu" - napisał Trzaskowski na Facebooku.

