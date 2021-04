Rusyn w rezerwach. Nowe boisko treningowe

Po dwóch dniach wolnego piłkarze Legii rozpoczęli przygotowania do meczu z Lechem. W zajęciach nie wziął udziału Nazarij Rusyn , który na dwa tygodnie został czasowo przesunięty do rezerw, po tym jak odmówił udziału w meczu Legii II. Fotoreportaż z meczu - 17 zdjęć Woytka Legioniści pierwszy raz w tym roku mogli skorzystać z niepodgrzewanego boiska z w LTC. Różnica w porównaniu z mocno eksploatowaną od późnej jesieni podgrzewaną murawą była widoczna gołym okiem. - Nawet butów nie trzeba czyścić po treningu - komentowali legioniści. Aktualnie sztab szkoleniowy ma duży komfort personalny, bo zdrowi są niemal wszyscy. We wtorek ćwiczyło 29 zawodników. Joel Valencia wrócił do treningu z piłką, a w części zajęć brał udział także Ariel Mosór . Obecny był także Marko Vesović . Cały trening przebiegł pod dyktando rywalizacji w małych gierkach. Piłkarze podzieleni zostali na cztery drużyny i grali mecze każdy z każdym na mini-brameczki. Składy wyglądały następująco: Niebiescy: Andre Martins, Valencia, Cholewiak, Szabanow, Tobiasz, Skibicki, Włodarczyk Fioletowi: Mosór (Miszta), Pekhart, Wieteska, Wszołek, Vesović, Kisiel, Muci Żółci: Boruc, Jędrzejczyk, Kostorz, Gwilia, Yaxshiboyev, Slisz, Mladenović Różowi: Lewczuk, Hołownia, Cierzniak, Luquinhas, Juranović, Rafael Lopes, Kapustka Zwyciężyła ekipa żółtych. Następnie zawodnicy przenieśli się na siłownię, gdzie kontynuowali pracę. Kolejny trening na boisku odbędzie się w środowe przedpołudnie.

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl Valencia wrócił do zajęć z piłką- warto zapamiętać to zdanie,nie będzie pewnie aktualne dłużej jak... tydzień? odpowiedz

Żmija - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Mam nadzieję, że Valencia zdąży się wykurować przed końcem sezonu tak aby wdzięczni kibice mogli jeszcze nacieszyć oczy maestrią jego gry! odpowiedz

HW - 2 godziny temu, *.orange.pl Kupic zawodnika jako wzocnienie 1 zeby gral w 2.Jaki sens? odpowiedz

Trampek - 2 godziny temu, *.125.60 Słuszna decyzja ! odpowiedz

Adam - 3 godziny temu, *.chello.pl Z Valencią mogliby sobie już dać spokój. Jeżeli coś zagra to pewnie tylko ogony, a potem powrót do Anglii. Ciekawe, czy jego klub będzie go chciał dalej wypożyczać w świat, żeby się odbudowywał. Może do trzech razy sztuka? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.