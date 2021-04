Wszołek ma oferty z silniejszych lig

Wkrótce powinna wyjaśnić się przyszłość Pawła Wszołka , któremu w czerwcu wygasa kontrakt ze stołecznym klubem. Działacze z Łazienkowskiej nie prowadzili z zawodnikiem odpowiednio o nowym kontrakcie i od stycznia tego roku może on legalnie szukać nowego pracodawcy. Pomocnik z tej opcji skorzystał i z tego co się dowiedzieliśmy, ma na stole kilka konkretnych ofert z mocniejszych lig. Niewykluczone, że wkrótce z którejś skorzysta. 30 kwietnia "Wszołi" kończy 29 lat, można się więc spodziewać liczy na wysoki, kilkuletni kontrakt. Portal Sportowefakty.wp.pl informował niedawno, że przy Łazienkowskiej priorytetem aktualnie jest przedłużenie umowy z Wszołkiem i Arturem Borucem . Czy Legia zdoła zaproponować temu pierwszemu odpowiednie warunki finansowe? O tym powinniśmy przekonać się już wkrótce. Ewentualne odejście Wszołka wraz z końcem sezonu byłoby sporym osłabieniem drużyny. W obecnych rozgrywkach wahadłowy zdobył 5 bramek i zanotował 5 asyst. W ubiegłym sezonie miał 7 bramek i 9 asyst (najwięcej w zespole). Na pozycji Wszołka w ostatnim meczu wystąpił Josip Juranović . W kadrze jest także wracający do zdrowia Marko Vesović , ale jemu także w czerwcu kończy się umowa z Legią. Jego kontrakt jest jednym z wyższych w drużynie i tutaj także kontynuowanie współpracy stoi pod znakiem zapytania.

L - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com ??? odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jezeli nie bedzie w tym roku pycharow, to bedzie koniec Legii obecnego wlasciciela. Dlugi, dlugi, dlugi i zadnego swiatla w tunelu... odpowiedz

igrek44 - 50 minut temu, *.chello.pl Przeciez opisana przez ciebie sytacja trwa od dobrych 2 lat, wake up!!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 minutę temu, *.centertel.pl @igrek44: I w tym roku sie zakonczy, gdy zabraknie pucharow. odpowiedz

Juliusz - 2 godziny temu, *.245.12 Zapomniałem jeszcze o tym, że Kucharski mówił, że będą musieli kogoś dobrze sprzedać latem. Luquinhas lub Kapustka to jedyni zawodnicy na których można coś koło 4 mln euro wyciągnąć.

A za 220 tys euro pensji ciężko będzie zatrudnić nawet przyzwoitego zawodnika. odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Nie bardzo ogarniam, jak Mioduski chce zagrać w jakichkolwiek pucharach, jak żydzi na czołowych piłkarzy w drużynie. Ja tam się nie znam, ale wydaje mi się, że taniocha wiele nie zwojuje, o ile w ogóle. odpowiedz

dino - 1 godzinę temu, *.vtelecom.pl @Arek:

To tak jakbym chciał zbudować relację z dziewczyną ale zalowalbym na restaurację ubranie czy porządny samochód a potem bym się dziwił ze jestem sam i obwinial za to wszystkich dookoła a nie samego siebie odpowiedz

Student_L - 29 minut temu, *.amazonaws.com @dino: tak to możesz zbudować relacje z blacharą... odpowiedz

Grzesiek - 18 minut temu, *.centertel.pl @Student_L: w sedno, dino sorry brachu ale student dobrze napisal odpowiedz

Mk - 2 godziny temu, *.com.pl W silniejszej lidze juz byl i wrocil sie odbudowywać do kraju, taki z niego wirtuoz futbolu. Tu przynajmniej pogra i czasem zaliczy asyste albo bramke. Chyba ze chodzi tylko o to by wypelnic kontrakt dla kasy. odpowiedz

Thorn - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Mk: A o co myślałeś? jakbyś dostał o wiele lepszą kasę za tą samą pracę to byś się zastanawiał nad zmianą pracodawcy.nie sądzę odpowiedz

czarny76 - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Wszołek ma zostać.Miodek masz zrobić wszystko żeby tak się stało.Chcesz pucharów to działaj.... odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.142.21 Artur to czyste DNA Legii a wy tu piszecie o pieniądzach żydki male, za dużo to macie FM w baniach a nie tradycji której coraz mniej odpowiedz

Juliusz - 2 godziny temu, *.245.12 Kudłaty nieudacznik ma teraz podobno płacić kontrakty do 220 tys euro.

Wszołek, Vesovic na bank nie zaakceptują takich niskich pensji. Gwilia też się zawinie. Szabanow nie zrezygnuje z dużo większej kasy w Dynamie i pewnie tam wróci. Juranovic i Mladen mogą naciskać na transfer. Jednym słowem znów będzie rewolucja kadrowa robiona przez ludzi niekompetentnych i bez gotówki. odpowiedz

Dużo silniejsze ligi pomijam - 2 godziny temu, *.chello.pl Silniejsze ligi? Czyli pewnie Cypr, Azerbejdżan, Kazachstan, Chorwacja, Rumunia, Bułgaria i zawsze groźny Luxemburg? odpowiedz

Juliusz - 2 godziny temu, *.245.12 @Dużo silniejsze ligi pomijam: Najgorsze jest to, że mistrz każdego z tych wymienionych krajów naprawdę by nas rozjechał bez mydła. Jedynie z mistrzem Lux moglibyśmy powalczyć. odpowiedz

Mati - 2 godziny temu, *.chello.pl Wszołek out Veso na boisko odpowiedz

olew - 2 godziny temu, *.vectranet.pl ja wolę Vesovica od Wszołka, ale klub pewnie inaczej, będzie jak będzie odpowiedz

Adam - 2 godziny temu, *.chello.pl Z całą moja sympatią do Artura przedłużanie jego kontraktu (o ile nadal będzie 'jednym z najwyższych w drużynie') to takie trochę przepalanie kasy. A Wszołek pewnie sp***doli do silniejszej ligi i tyle go widzieliśmy. Nie żebym miał mu specjalnie za złe. odpowiedz

Pio - 2 godziny temu, *.chello.pl @Adam: dokladnie, głupio im powiedzieć "sory Artur ale chcemy juz miszte ogrywać, do tego sporo kosztujesz " , on chce grać i tak trochę patowo. Wszołek dobrze by było gdyby został bo prędzej nam juranovicia kupią i wtedy zatęsknią za wszolkiem odpowiedz

