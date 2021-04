Koszykówka

King Szczecin 72-79 Legia Warszawa. Legia w półfinale!

Czwartek, 8 kwietnia 2021 r. 19:31 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W czwartym meczu ćwierćfinałowym play-off koszykarskiej ekstraklasy Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Kingiem Szczecin 79-72 i tym samym zapewniła sobie awans do półfinału play-off!



Początek spotkania był bardzo wyrównany, ale to gospodarze szybko osiągnęli przewagę. Po 6 minutach gry prowadzili już 20-9 i trener Wojciech Kamiński po raz pierwszy poprosił o czas. Po krótkiej przerwie seria niecelnych rzutów z obu stron spowodowała, że do końca pierwszej kwarty nie padło już zbyt wiele punktów.



Początek drugiej części gry nie przyniósł znaczącej zmiany. Legioniści nadal wyraźnie przegrywali, a do tego mieli niską skuteczność - tylko 30% celnych rzutów z gry przy 50% skuteczności przeciwnika. Jeszcze gorzej wyglądały statystyku rzutów za 3 punkty - zawodnicy Legii wykorzystali tylko 1 z 11 takich prób. Na szczęście legionistom udało się pozbierać i dzięki kilku skutecznym akcjom zdołali odrobić straty i doprowadzić do wyniku 29-24. Chwilę później celnie z wyskoku za 3 punkty rzucił Medford i na niespełna 4 minuty przed przerwą na tablicy wyników mieliśmy 29-27. Dzięki dobrej grze w tej części spotkania legioniści po raz pierwszy wyszli na prowadzenie - 31-29. Na przerwę zawodnicy schodzili przy stanie 36-34 dla Legii.



Trzecia część rozpoczęła się po myśli gości, którzy w pewnym momencie prowadzili już 44-38. Potem jednak dwoma celnymi rzutami Brown doprowadził do stanu 43-44, a następnie Maciej Lampe akcją za 3 punkty dał ponownie prowadzenie zespołowi ze Szczecina. Końcówka trzeciej kwarty była bardzo wyrównana, a przed ostatnią częścią gry mieliśmy wynik remisowy - 51-51.



Początek czwartej kwarty był nerwowy, obydwa zespoły popełniały dużo błędów. Po celnym rzucie za 3 punkty Karolaka legioniści wyszli na prowadzenie 56-53, ale gospodarze błyskawicznie odpowiedzieli trójką Zębskiego, który zresztą chwilę później powtórzył swój wyczyn. Na niespełna 2 minuty przed zakończeniem kwarty na tablicy widniał wynik 70-68 dla Legii. 40 sekund końcem meczu Medford trafił 3 rzuty wolne i Legia powiększyła przewagę do 73-68. Trener gospodarzy poprosił o czas. Legioniści zdołali utrzymać prowadzenie do końca meczu i awansowali do półfinału play-off.



W półfinale Legia zmierzy się ze Stalą Ostrów Wielkopolski, która wygrała w ćwierćfinale ze Startem Lubin 3-1. Drugą parę utworzyły drużyny Zastalu Zielona Góra i Śląska Wrocław. Na tym etapie rozgrywek, jak również finał i mecze o brąz rozegrane zostaną w formie zamkniętego turnieju właśnie w Ostrowie Wielkopolskim. W związku z czym Legia zostanie pozbawiona przewagi parkietu w II rundzie, pomimo zajęcia drugiego miejsca po sezonie zasadniczym. Rywalizacja toczyć się będzie do trzech wygranych - zwycięzca awansuje do finału (do czterech zwycięstw), przegrany z kolei zagra o brąz (do dwóch wygranych). Pierwszy mecz półfinałowy już w najbliższą środę, 12 kwietnia w Arenie Ostrów. Kolejne spotkania w czwartek (13.04) i sobotę (15.04), a ewentualne czwarte spotkanie w niedzielę.



PÓŁFINAŁY LEGIA - STAL

MECZ 1 - 14.04.2021 (środa)

MECZ 2 - 15.04.2021 (czwartek)

MECZ 3 - 17.04.2021 (sobota)

EW. MECZ 4 - 18.04.2021 (niedziela)

EW. MECZ 5 - 20.04.2021 (wtorek)



FINAŁ

MECZ 1 - 28.04.2021 (środa)

MECZ 2 - 29.04.2021 (czwartek)

MECZ 3 - 01.05.2021 (sobota)

MECZ 4 - 03.05.2021 (poniedziałek)

EW. MECZ 5 - 04.05.2021 (wtorek)

EW. MECZ 6 - 06.05.2021 (czwartek)

EW. MECZ 7 - 07.05.2021 (piątek)



O TRZECIE MIEJSCE

MECZ 1 - 28.04.2021 (środa)

MECZ 2 - 30.04.2021 (piątek)

EW. MECZ 3 - 02.05.2021 (niedziela)





PLK: King Szczecin 72-79 Legia Warszawa

Kwarty: 25-11, 9-25, 17-15, 21-28



King Szczecin [punkty, celne za trzy]

4. T. Brown 15 (2)

17. M. Fakuade 13 (1)

30. M. Lampe 13 (1)

6. M. Zębski 11 (2)

44. R. Purvis 2

---

55. J. Schenk 8

9. D. Wilczek 6 (1)

2. C. Melvin 2

15. M. Bartosz 2

11. P. Kikowski -

14. W. Czerlonko -

23. Z. Thomas -



Legia Warszawa [punkty, celne za trzy]

3. J. Karolak 19 (3)

24. J. Morris 18

8. L. Medford Jr 11 (2)

11. W. Lichodiej 10

91. D. Wyka 8

---

5. N. Neal 8

33. E. Watson 3

31. G. Kamiński 2

14. G. Kulka 0

15. A. Linowski 0

2. B. Didier-Urbaniak -

99. J. Sadowski -



Komisarz: Roman Kuczyński

Sędziowie: Dariusz Zapolski, Łukasz Jankowski, Marcin Koralewski



Mecz bez udziału publiczności.



Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz