O godzinie 14:00 rozpocznie się mecz 1. ligi futsalu pomiędzy Legią Warszawa i Victorią Sulejówek. Jeśli legioniści wygrają, zapewnią sobie 1. miejsce w tabeli i awansują do Ekstraklasy. Poniżej możecie obejrzeć transmisję spotkania.

Komentarze (2)

fsl - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Jestesmy w extraklasie ! Brawo LEGIA !!! odpowiedz

Szakal - 2 godziny temu, *.centertel.pl Mocno Legia odpowiedz

