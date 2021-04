Futsal

Wygrana w niedzielę zapewni awans do ekstraklasy

Piątek, 9 kwietnia 2021 r. 19:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiafutsal.com

W niedzielę nasi futsaliści staną przed szansą wywalczenia awansu do ekstraklasy, na kolejkę przed końcem rozgrywek I ligi w sezonie 2020/21. Legioniści po wygranej w Gnieźnie, mają trzy punkty przewagi nad AZS-em UG oraz lepszy bilans bezpośrednich spotkań, dzięki czemu wygrana przy Gładkiej z Victorią Sulejówek oznaczać będzie wielkie święto dla futsalowej Legii.



Nasz najbliższy rywal, Victoria w obecnym sezonie zajmuje ostatnie miejsce na zapleczu ekstraklasy i nie ma już szans na utrzymanie się na tym poziomie rozgrywkowym. Ekipa z Sulejówka do I ligi awansowała rok przed Legią, kiedy nasz zespół dopiero zbierał drugoligowe szlify jako Win-Win.



Kapitanem zespołu z Sulejówka jest Szymon Szymańczuk. Trenerem, który również pojawia się na parkiecie - Paweł Szymańczuk (w obecnym sezonie jedna bramka). W składzie Victorii jest dwóch obcokrajowców - 27-letni Marokańczyk, Hamza Aarab oraz trzy lata starszy Ukrainiec, Wołodymyr Błażewski.



W ostatni weekend Victoria wygrała na własnym parkiecie z Dragonem Bojano 7:6, po bramkach Szymona Szymańczuka (3), Daniela Matwiejczyka, Macieja Piwowarczyka, Dominika Michałowskiego i Michała Madeja. Z kolei w środę "Victa" odrabiała zaległości i rozegrała spotkanie z Futbalo Białystok, przegrywając 1:2. Jedyną bramkę dla ekipy z Sulejówka zdobył Dominik Szarpak, dla którego było to ósme trafienie w obecnych rozgrywkach. Więcej bramek zdobyli Szymon Szymańczuk (14), Michał Madej (12), Daniel Matwiejczyk (9), a również osiem na swoim koncie mają Dominik Michałowski i Sylwester Wielgat.



Victoria zdecydowanie nie może narzekać na atak i skuteczność pod bramką rywali - to nie dlatego zajmują dopiero 14. miejsce w tabeli. 83 zdobyte bramki w 24 spotkaniach daje średnią 3,46 gola na mecz. Znacznie gorzej wygląda obrona tej drużyny. 134 stracone bramki (średnio 5,6 na mecz) to najgorszy wynik w całej lidze. Dla porównania, Legia dysponująca najlepszą obroną w I lidze, straciła zaledwie 68 bramek (śr. 2,8 na mecz). W ostatnich pięciu meczach Victoria zdobyła punkty tylko raz - we wspomnianym meczu z Dragonem, ale w pozostałych czterech spotkaniach przegrywała tylko jedną bramką. Tak było również w wyjazdowym meczu z wiceliderem, AZS-em UG, gdzie tuż przed końcem meczu utrzymywał się remis 5:5, ale ostatecznie gdańszczanie zdobyli szóstą, zwycięską bramkę. Również porażki z Widzewem, Futsalem Oborniki i Futbalo były najskromniejsze z możliwych, co dobitnie pokazuje, że Legia niedzielnego przeciwnika lekceważyć nie może.



W pierwszym meczu obu drużyn, legioniści zwyciężyli 10:6, po tym, jak przy wysokim prowadzeniu, rozluźnili nieco szyki obronne, co skrzętnie wykorzystali gracze prowadzeni przez Pawła Szymańczuka. Legia na własnym parkiecie w 12 spotkaniach punkty straciła tylko dwukrotnie - w grudniu po porażce z Dragonem oraz po remisie w ostatnim miesiącu z AZS-em UG. Wierzymy, że pełna koncentracja i determinacja na parkiecie, pozwoli naszemu zespołowi już w najbliższy weekend wywalczyć awans do ekstraklasy, o którym mówiliśmy głośno od początku rozgrywek.



Początek spotkania Legia - Victoria w najbliższą o godzinie 14:00 w hali OSiR Włochy. Jako, że mecz rozgrywany będzie bez udziału publiczności, gorąco zachęcamy do oglądania transmisji na Youtube, do której link podamy z odpowiednim wyprzedzeniem w naszych social mediach.



MLKS VICTORIA SULEJÓWEK

Bilans (wygrane-remisy-porażki): 3-3-18

Bilans na wyjeździe: 1-2-9

Bramki zdobyte/bramki stracone: 83:134



Skład: Adrian Frankowski, Kamil Kajetaniak, Michał Kozłowski, Eryk Ryszkus, Mikołaj Subocz (bramkarze), Hamza Aarab, Volodymyr Blazheievskyi, Łukasz Choiński, Karol Domżała,Piotr Hereśniak, Konrad Kowalski, Michał Madej, Daniel Matwiejczyk, Dominik Michałowski, Cezary Mitas, Piotr Miziński, Mateusz Nowakowski, Mateusz Olkowski, Jakub Piotrzkowicz, Tomasz Piórkowski, Maciej Piwowarczyk, Dominik Szarpak, Mateusz Szarpak, Kuba Szulim, Paweł Szymańczuk, Szymon Szymańczuk, Sebastian Urbańczyk, Andrzej Vertum, Sylwester Wielgat.

trener: Paweł Szymańczuk



Ostatnie wyniki: Futsal Szczecin (d, 2:3), Futsal Oborniki (w, 5:1), Futbalo Białystok (d, 6:2), Best Drive Piła (w, 1:1), We-Met Kamienica Królewska (d, 4:8), FC10 Zgierz (w, 5:3), TAF Toruń (d, 2:10), Orlik Mosina (w, 4:2), AZS UG (d, 3:11), Widzew Łódź (d, 1:4), Dragon Bojano (w, 8:5), Legia Warszawa (d, 6:10), KS Gniezno (w, 4:4), Futsal Szczecin (w, 4:6), Best Drive Piła (d, 4:4), We-Met Kamienica Królewska (w, 6:2), FC10 Zgierz (d, 5:8), TAF Toruń (w, 6:2), Orlik Mosina (d, 5:9), AZS UG (w, 6:5), Widzew Łódź (w, 3:2), Futsal Oborniki (d, 4:5), Dragon Bojano (d, 7:6), Futbalo Białystok (w, 2:1).



Strzelcy bramek: Szymon Szymańczuk 14, Michał Madej 12, Daniel Matwiejczyk 9, Dominik Michałowski 8, Sylwester Wielgat 8, Dominik Szarpak 8, Karol Domżała 5, Mateusz Nowakowski 4, Piotr Hereśniak 3, Jakub Piotrzkowicz 3, Hamza Aarab 2, Konrad Kowalski, Cezary Mitas, Maciej Piwowarczyk, Paweł Szymańczuk, Piotr Terlecki.



Termin meczu: niedziela, 11 kwietnia 2021 roku, g. 14:00

Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)

Pojemność hali: 510 miejsc (mecz bez udziału publiczności)