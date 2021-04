Z obozu rywala

Lech przed meczem z Legią

Sobota, 10 kwietnia 2021 r. 07:21 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Lech Poznań to aktualnie dopiero dziesiąty zespół w Ekstraklasie. Na swoim koncie zgromadzili zaledwie 29 punktów i nie mają już nawet matematycznych szans na mistrzostwo. Do miejsc gwarantujących grę w eliminacjach europejskich pucharów tracą aż osiem oczek, za to nad ostatnią Stalą Mielec mają dziesięć punktów przewagi. Lechici zdobyli 31 bramek, czyli aż o 14 mniej od Legii, a stracili ich 30. W tym roku przegrali, wygrali i zremisowali po trzy mecze, a dodatkowo odpadli z Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa. Słaba forma "Kolejorza" poskutkowała zwolnieniem trenera Dariusza Żurawia. Nowym szkoleniowcem naszego najbliższego rywala ma zostać Maciej Skorża, jednak podczas niedzielnego spotkania zespół poprowadzi Janusz Góra.







Najlepszym ligowym strzelcem Lecha jest Mikael Ishak, który trafiał do siatki rywali dziewięciokrotnie. Po cztery gole i dwie asysty zaliczyli Jakub Moder oraz Dani Ramirez. Liderem pod względem asyst jest Pedro Tiba, który zanotował pięć takich podań i trzy gole.



Zimą doszło w Poznaniu do sporych roszad. Do Wielkopolski trafił szwedzki pomocnik Jesper Karlström, który miał zastąpić sprzedanego do angielskiego Brighton Jakuba Modera. Szwed najbardziej kojarzony jest z Djurgardens IF, czyli klubem występującym w szwedzkiej ekstraklasie. W zespole ze Sztokholmu rozegrał 172 mecze, w których zdobył 12 bramek i zanotował 11 asyst. Dodatkowo cieszył się z mistrzostwa oraz pucharu Szwecji. Rozegrał również 66 minut w meczu kadry narodowej, która mierzyła się z Danią.



Ciekawym ruchem było sięgnięcie po reprezentanta USA, 30-letniego Arona Jóhannssona, który w narodowych barwach rozegrał 19 meczów i zdobył cztery bramki. Warto dodać, że wystąpił w mistrzostwach świata 2014, rozgrywanych w Brazylii. Jóhannsson sporą część kariery spędził w holenderskim AZ Alkmaar, z którym sięgnął po krajowy puchar. W barwach "Kaaskoppen" rozegrał 84 spotkania, w których strzelił 38 goli i zanotował 11 asyst. CV ma ciekawe, gdyż grał również w Szwecji, Danii, Islandii, a nawet w Niemczech. W barwach SV Werderu Bremen wystąpił w 30 spotkaniach na najwyższym szczeblu ligowym.



Defensywę wzmocnili Chorwat Antonio Milić oraz Bartosz Salamon. Pierwszy z nich to zdobywca pucharu Chorwacji z Hajdukiem Spilit (2012/13), w którego barwach rozegrał 69 spotkań. Więcej meczów zagrał jedynie dla belgijskiego KV Oostende, gdyż było ich 115. Może się również pochwalić trzema spotkaniami w narodowych barwach, w tym przeciwko Portugalii i Anglii. Salamon jest dziewięciokrotnym reprezentantem Polski, ma też za sobą ponad dziesięć lat gry we Włoszech. Warto dodać, że stoper jest wychowankiem "Kolejorza" i to właśnie z Poznania wyruszył na Półwysep Apeniński. Na wszystkich szczeblach rozgrywkowych we Włoszech rozegrał blisko 280 meczów. Środek pola wzmocnił Gruzin Nika Kwekweskiri, który jest podstawowym graczem gruzińskiej kadry. W dotychczasowej klubowej karierze rywalizował głównie w swojej ojczystej lidze, jednak zanotował również epizody w Azerbejdżanie oraz Kazachstanie. W sezonie 2012/13 wraz z Dinamem Tbilisi sięgnął po Puchar Gruzji.



Historia



Lech powstał w roku 1922, a z początku nosił nazwę Towarzystwo Sportowe Liga Dębiec. W rozgrywkach ligowych zadebiutował dwa lata później podczas rywalizacji z Ruchem Poznań. Mecz zakończył się zwycięstwem "Kolejorza" 5-3, jednak wynik został zweryfikowany na walkower 3-0. Powodem były nieprawidłowości w składzie Ruchu. Lechici z początku odnosili sukcesy jedynie w Wielkopolsce, gdzie czterokrotnie zostawali wicemistrzem oraz dwukrotnie sięgali po brąz. Przełomowe okazały się lata 80. Najpierw w 1983 poznaniacy sięgnęli po Puchar Polski, ogrywając w finale 1-0 Pogoń Szczecin. Ten sukces zapoczątkował udane lata w historii klubu. Już rok później zdobyli krajowe mistrzostwo, co powtórzyli w 1984 roku, dodatkowo tego samego roku sięgnęli po Puchar Polski. Do końca XX wieku w swojej gablotce wstawili jeszcze dwa trofea za mistrzostwo Polski (1990, 1992), krajowy puchar (1988) oraz dwa superpuchary (1990, 1992). Obecny wiek nie jest już tak kolorowy dla Lecha. W 2004 wygrali finałowy mecz Pucharu Polski z Legią Warszawa, tego samego roku w Superpucharze w rzutach karnych okazali się lepsi od Wisły Kraków. W 2006 roku Lech połączył się z Amicą Wronki, dzięki czemu "Kolejorz" pozostał w Ekstraklasie i od tej pory rozgrywa swoje spotkania na licencji wronieckiego klubu. Po tym wydarzeniu Lech zdobył mistrzostwo w roku 2010 oraz 2015, a w 2009 r. po raz ostatni triumfował w Pucharze Polski. Warto zaznaczyć, że poznaniacy zdobyli jeszcze trzykrotnie superpuchar kraju (2009, 2015, 2016), dzięki czemu są rekordzistą w tej klasyfikacji. Ostatnie lata to dla Lecha pasmo niepowodzeń. Od pięciu lat nie świętowali żadnych sukcesów na arenie krajowej, a w tym roku również się to nie wydarzy.



Legia z Lechem mierzyła się aż 136 razy. Legioniści zwyciężyli 61 razy, 42 razy ponieśli porażkę, a remis padał 33-krotnie. Bilans bramkowy to 184-131 na korzyść warszawiaków. Najlepszym strzelcem w tych starciach jest legenda Legii, pan Lucjan Brychczy. "Wojskowi" podczas ostatniej wizyty w Wielkopolsce przegrali 1-2. Gdyby wtedy wygrali, cieszyliby się z mistrzostwa tydzień wcześniej niż miało to miejsce. Ostatni raz obie drużyny zagrały ze sobą w listopadzie ubiegłego roku. Legioniści wygrali 2-1 po golu Rafaela Lopesa w samej końcówce.