Tomas Pekhart piłkarzem marca

Tomas Pekhart został wybrany piłkarzem marca w plebiscycie Ekstraklasy SA. Napastnik Legii na ten tytuł zapracował przede wszystkim w Lubinie, gdzie strzelił aż 4 bramki Zagłębiu. W lutym najlepszym zawodnikiem ligi został inny legionista - Bartosz Kapustka. Wyboru Piłkarza Miesiąca dokonują kapitanowie wszystkich szesnastu drużyn Ekstraklasy. Siedemnasty głos należy zaś do internautów. W marcu brano pod uwagę spotkania 20., 21. i 22. kolejki. Na Pekharta zagłosowało 6 sześciu kapitanów z klubów z najwyższej polskiej ligi. Dzięki temu zgromadził ponad dwa razy więcej punktów niż kolejny w rankingu Filip Mladenović. Poza nimi wśród wskazań pojawił się jeszcze m.in. Paweł Wszołek. Piłkarz Miesiąca w sezonie 2020/2021: Marzec 2021 - Tomas Pekhart (Legia Warszawa) Luty 2021 - Bartosz Kapustka (Legia Warszawa) Grudzień 2020 - Jakub Świerczok (Piast Gliwice) Listopad 2020 - Jakub Świerczok (Piast Gliwice) Październik 2020 - Ivan Lopez (Raków Częstochowa) Wrzesień 2020 - Bartosz Nowak (Górnik Zabrze) Sierpień 2020 - Jesus Jimenez (Górnik Zabrze)

Pawełek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Przecież to dziat! Jakby mu inni nie wypracowali akcji to nic by sam nie strzelił. odpowiedz

Pikachu - 27 minut temu, *.2.193 @Pawełek: od tego jest napadzior aby strzelać, a pomoc aby wypracowywać mu sytuacje odpowiedz

Pepe - 2 minuty temu, *.play-internet.pl @Pawełek: kto to jest "dziat" ? odpowiedz

