Ostatnia kolejka 16 maja

Ekstraklasa opublikowała terminarz 30., ostatniej kolejki rozgrywek. Wszystkie mecze odbędą się 16 maja o godzinie 17:30. Legia zmierzy się wówczas na własnym stadionie z Podbeskidziem Bielsko-Biała.



Terminarz meczów Legii:

11.04. (ND) 17:30 Lech Poznań - Legia Warszawa

18.04. (ND) 17:30 Legia Warszawa - Cracovia

21.04. (ŚR) 20:30 Piast Gliwice - Legia Warszawa

25.04. (ND) 17:30 Lechia Gdańsk - Legia Warszawa

28.04.-03.05. Legia Warszawa - Wisła Kraków

7-9.05. Stal Mielec - Legia Warszawa

16.05. (ND) 17:30 Legia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko-Biała



