Mini-turniej dla różowych

W środę kontynuowane były przygotowania do niedzielnego meczu z Lechem Poznań. Po intensywnej rozgrzewce zajęcia poświęcone były samym gierkom na duże bramki. Piłkarze zostali podzieleni na trzy ekipy, które rywalizowały w mini-turnieju. Zwyciężyli różowi w składzie: Gwilia, Hołownia, Rafael Lopes, Slisz, Kisiel, Wszołek, Muci i Yaxshiboyev. Pokonane na placu boju zostały ekipy żółtych i niebieskich. Żółci: Mladenović, Szabanow, Jędrzejczyk, Wieteska, Luquinhas, Juranović, Kapustka, Pekhart Niebiescy: Andre Martins, Włodarczyk, Vesović, Cholewiak, Lewczuk, Valencia, Skibicki, Kostorz Indywidualnie ćwiczy nadal Ariel Mosór , a nieobecny był jedynie Wojciech Muzyk . Na czwartek sztab szkoleniowy zaplanował dwie jednostki treningowe. Rano praca skupi się na stałych fragmentach gry, a o godzinie 17 pierwszy zespół rozegra wewnętrzny sparing z drużyną CLJ. Fotoreportaż z treningu - 19 zdjęć Woytka

matus007 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl To kapusta nie zawieszony???? odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @matus007: widocznie, koleżanka zdrowa. odpowiedz

