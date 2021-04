Żeglarstwo

Legia organizuje Warszawską Ligę Żeglarską

Czwartek, 8 kwietnia 2021 r. 08:54 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Sekcja żeglarska Legii Warszawa ogłasza organizację i zapisy do pierwszej edycji Warszawskiej Ligi Żeglarskiej. W regatach na Zegrzu Południowym weźmie udział maksymalnie 12 załóg, dla których organizatorzy przygotują sprzęt regatowy. W ramach cyklu odbędą się cztery weekendy regat flotowych, co daje osiem dni rywalizacji sportowej od czerwca do września, na legijnej flocie jachtów Skippi650. Ponadto dwa dni treningów. Impreza otrzymała honorowy patronat Polskiego Związku Żeglarskiego.



Organizatorom przyświeca cel promocji żeglarstwa sportowego jako sportu dla wszystkich, wyłonienie zwycięzców Warszawskiej Ligi Żeglarskiej, promocję załóg i integrację uczestników zgłoszonych do regat. Zwycięska załoga otrzyma tytuł "Mistrz Warszawskiej Ligi Żeglarskiej 2021". Poniżej znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące terminów, ceny oraz zapisów. Więcej informacji na stronie organizatora.



Terminarz

Regaty odbędą się podczas czterech weekendowych rund. Łącznie 8 dni regat i treningów.



Runda 1: 4 - 5 czerwca

Runda 2: 19 - 20 czerwca

Runda 3: 28 - 29 sierpnia

Runda 4 (finał): 25 - 26 września



Ramowy plan dnia każdej rundy:

Sobota

09:00 odprawa sterników

10:00 - 12:00 trening

12:00 - 13:30 przerwa

14:00 - 17:00 regaty



Niedziela

10:00 odprawa sterników

11:00 - 14:00 regaty

15:00 - 17:00 podsumowanie rundy (rozdanie nagród dla zwycięzców rundy, integracja)



Zgłoszenia

Zgłoszenia zespołów do ligi odbywać się będą drogą mailową do dnia 15 maja 2021 roku na adres jurek@sailinglegia.pl.

Dodatkowe informacje udzielamy drogą mailową lub telefoniczną pod numerem: 606610529.



Wpisowe do cyklu Warszawskiej Ligi Żeglarskiej (4 weekendy rundy regatowe + 2 dni treningowe przed cyklem + pozostałe świadczenia) wynosi 7.900 PLN od załogi (do 30.04, potem 9.500 PLN).



Potwierdzeniem zgłoszenia do WLŻ jest wykonany przelew opłaty wpisowej. Decyduje kolejność zgłoszeń. W Lidze wystartuje minimum 4, maksymalnie 12 zespołów.



Więcej informacji nt. organizacji zawodów znajdziecie TUTAJ.