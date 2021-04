Michniewicz trenerem marca w Ekstraklasie

Czwartek, 8 kwietnia 2021 r. 11:16 Woytek, źródło: Ekstraklasa

Szkoleniowcy szesnastu klubów Ekstraklasy dokonali wyboru Trenera Miesiąca. W marcu najlepszy okazał się Czesław Michniewicz, który wygrał większością głosów. Wskazano go bowiem aż dziewięciokrotnie. Bezpośrednio za nim w klasyfikacji znaleźli się: Piotr Tworek z Warty Poznań (3) i Waldemar Fornalik z Piasta Gliwice (2). W wyborach szkoleniowców przewinęli się jeszcze: Peter Hyballa z Wisły Kraków i Kosta Runjaic z Pogoni Szczecin.



W marcu Legia rozegrała w lidze trzy mecze i zdobyła dziewięć punktów. Po dwóch wygranych na koniec lutego, w marcu "Wojskowi" kontynuowali swój zwycięski marsz. Pokonali oni kolejno: Śląsk Wrocław (1-0), Wartę Poznań (3-2) i Zagłębie Lubin (4-0). Jako jedyni w tym miesiącu uzbierali komplet punktów. Strzelili także najwięcej goli (8) i odnotowali najlepszy bilans bramkowy (+6). Za te osiągnięcia ich szkoleniowiec, Czesław Michniewicz, wywalczył nagrodę Trenera Marca 2021.



To już druga taka nagroda dla Michniewicza w tym sezonie. Poprzednio został wyróżniony w listopadzie 2020 roku. Dzięki temu stał się on dwunastym szkoleniowcem wyróżnionym więcej niż jednym tytułem Trenera Miesiąca w historii tego plebiscytu.



Ze wszystkich prowadzących Legię Warszawa poza nim laur ten zdobył jeszcze tylko Dean Klafurić (maj 2018). Pod tym względem Wojskowi znajdują się na piątym miejscu - za Piastem Gliwice, Wisłą Płock, Lechem Poznań, a także Pogonią Szczecin.



TRENER MIESIĄCA 2020/2021

Marzec 2021 - Czesław Michniewicz (Legia Warszawa)

Luty 2021 - Piotr Tworek (Warta Poznań)

Grudzień 2020 - Kosta Runjaic (Pogoń Szczecin)

Listopad 2020 - Czesław Michniewicz (Legia Warszawa)

Październik 2020 - Marek Papszun (Raków Częstochowa)

Wrzesień 2020 - Marcin Brosz (Górnik Zabrze)

Sierpień 2020 - Marcin Brosz (Górnik Zabrze)