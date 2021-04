Legia: Nie chcemy Frankowskiego. Mięsiąc później arbiter wraca...

Na początku marca Legia Warszawa wystosowała pismo do przewodniczącego Kolegium Sędziów PZPN Zbigniewa Przesmyckiego , w którym zawnioskowała o niewyznaczanie Bartosza Frankowskiego przy ustalaniu składów sędziowskich na mecze Legii Warszawa w sezonie 2020/2021. "Pan Bartosz Frankowski w obecnym sezonie prowadził, jako sędzia główny lub sędzia VAR, 9 meczów naszego klubu w ramach rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasy, wielokrotnie popełniając - w naszej opinii - rażące błędy na niekorzyść klubu" - pisał prezes Dariusz Mioduski . Minął zaledwie miesiąc i okazało się, że pójście na starcie z przewodniczącym Kolegium Sędziów PZPN na nic się zdało, bo arbiter został wyznaczony do prowadzenia najbliższego meczu z Lechem Poznań. W międzyczasie ten sam organ sędziowski nie dopatrzył się błędu arbitra w związku z żółtą kartką Luquinhasa w meczu z Górnikiem, od której odwoływał się klub z Łazienkowskiej. Tymczasem z podobnym przypadkiem mieliśmy do czynienia w kwietniu 2019 roku. Wówczas Lechia miała pretensje do Daniela Stefańskiego po rozegranym w Gdańsku meczu z Legią ( 3-1 dla "Wojskowych" ). "Oczywistym jest, że będziemy wnioskować do władz PZPN o nieobsadzanie Pana Stefańskiego w meczach naszego zespołu w przyszłości (...) Liczymy na fair play ze strony PZPN" - pisał prezes Lechii Adam Mandziara . Skutkiem było to, że arbiter ten nie był wyznaczany do meczów "Biało-Zielonych" przez kolejne 16 miesięcy!

Komentarze (27)

+ dodaj komentarz

dodaj

Jan - 2 minuty temu, *.plus.pl Dać mu zakaz stadionowy i nie wpuścić. odpowiedz

Won - 29 minut temu, *.virginm.net Marciniak na VAR i może być problem :)) odpowiedz

Hultaj - 31 minut temu, *.t-mobile.pl To rzeczywiscie bardzo dziwne ze sie nie zastosowali to żądania Legii. Nie rozumiem jak mogli to zignorowac, w koncu to klub z Warszawy postawil sprawe jasno ze franek ma zakaz sedziowania. Ja osobiscie jestem w szoku i uwazam ze i zarzad i kibice powinni stac przez caly mecz pod Torwarem i protestowac. Ale im pojdzie w piety odpowiedz

olew - 22 minuty temu, *.vectranet.pl @Hultaj: ja ci radzę już postać pod Torwarem, bardzo podoba mi się fraza "Ja osobiście", używaj polskich liter to zrobisz karierę np. w policji albo tvn odpowiedz

obiektywny - 1 minutę temu, *.play-internet.pl @Hultaj: To może jeszcze wybierzemy sobie sędziego z Warszawy? :) odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.plus.pl Powinni wyjść 5min później na mecz i pokazać że jest problem odpowiedz

Cichy - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Zagrajcie jak ostatnio a Frankowski i cała reszta może wam skoczyć. odpowiedz

kibolo - 1 godzinę temu, *.orange.pl I tak zaraz wyskoczy jakiś garbaty czy podlaski, że Ko(L)egium Sędziów, VARszawa, itd. :D odpowiedz

c u L t - 2 godziny temu, *.20.27 Legia powinna natychmiast powiadomić ministra sportu o całej sytuacji,tylko minister może coś zrobić,chyba że jest też w rékach mafii piłkarskiej.... odpowiedz

olek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @c u L t:

Ministerstwo Sportu nie istnieje, zostało wciągnięte nosem przez Glińskiego odpowiedz

wqurwiony po meczu z Cracovią w PP, który był ustawiony i oddany za punkty w lidze - 50 minut temu, *.52.138 @c u L t:



hahaha, może prezydenta USA? Weź leki... odpowiedz

Siwersik - 2 godziny temu, *.sky.com Redakcjo prosze o artykuł/komentarz do zachowania Rusyna jego brata w mediach oczerniającego Legie odpowiedz

radeon - 2 godziny temu, *.28.106 @Siwersik: a na co ma redakcja komentować słowa, których nie powiedział Rusyn, tylko jakiś jego dalszy krewny (nie żaden brat, bo on nie ma brata)?...... Szanujmy się. odpowiedz

Gienek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Jak dobrze zagramy i strzelimy w posraniu kilka bramek to nawet frankowski nas nie przekręci. odpowiedz

olew - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Niepotrzebnie takie wzmożenie, mamy wygrywać wbrew woli sędziego, jak kiedyś śpiewaliśmy na koszu, ten sędzia jest słaby, ale czy Musiał jest lepszy, albo Marciniak jest lepszy, nie ! a wygrywamy z nimi, więc jeśli zagramy dobrze w Poznaniu to wygramy, a jak kiepsko to nie wygramy, niezależnie od wszystkiego LEGIA to POTĘGA ! odpowiedz

oLaf - 3 godziny temu, *.vectranet.pl zatem trzeba pisać kolejne pismo - do Bońka, a potem do Prezydenta - po co? po to żeby cała Polska o tym mówiła i wtedy ten głupek Przesmycki?? przestanie robić nam na żłość!! odpowiedz

Pawciu - 3 godziny temu, *.net.pl Panstwo w panstwie odpowiedz

atmosferic - 3 godziny temu, *.orange.pl Ja sie pytam : nie ma innych sedziow dla Legii niz Lasyk, Frankowski i Marciniak? odpowiedz

Pacz - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @atmosferic: W ogóle w Ekstraklasie jest mało sędziów, cały czas prowadzą spotkania ci sami. Niech PZPN wprowadza nowych, starych na emeryturę, a nie ta sama klika co kolejkę. odpowiedz

Sędzia kalosz - 3 godziny temu, *.chello.pl Witam.

To jest zagrywka bez pardonu. Sędzia w kit ustawiony. Nie dajcie się i zagrajcie swoje :) odpowiedz

wqurwiony po meczu z Cracovią w PP, który był ustawiony i oddany za punkty w lidze - 3 godziny temu, *.52.138 weźcie się nie kompromitujcie, w każdym sezonie masa meczy pod klub - z Cracovią na wyjeździe brak karnego dla nich, więcej nie chce mi się wymieniać, jeszcze czytam po ustawionych u buka meczach przez te cymbały(np. z Podbeskidziem czy Stalą), że sędzia był "be", a te mondzioły jeszcze mają czelność składać jakieś wnioski i chwytać się brzytwy zamiast udowodnić na murawie kto jest najlepszy. Żenady ciąg dalszy... idźcie i się poskarżcie razem z Probierzem i Rumakiem jacy to źli sędziowie... p.s. jestem kibicem Legii i polecam wspierać rugbystów, a nie te sprzedające mecze mameje odpowiedz

hajdukL - 2 godziny temu, *.77.242 @wqurwiony po meczu z Cracovią w PP, który był ustawiony i oddany za punkty w lidze: Tak jak piszesz. Od płaczków aż się roi. odpowiedz

Gosc - 3 godziny temu, *.play-internet.pl To trzeba tak grać żeby nie dać pretekstu, robić swoje i tyle odpowiedz

Ewelina - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Prowokacja odpowiedz

(Levinho) onet. plp - 3 godziny temu, *.play-internet.pl To jest skandal.... Panowie trudno, z koniem nie ma co się kopać (najwyżej można od razu uśpić), proszę tylko nie dajcie się sprowokować.... odpowiedz

Jano - 4 godziny temu, *.orange.pl A to było wiadome że na taki mecz go na złość wyznaczą, nie będzie im "jakaś" tam Legia wyznaczać sędziów! No to mamy przesr... z Lechem, już on się postara żeby się zemścić! odpowiedz

Rybka - 4 godziny temu, *.legionowodom.pl Kuriozum... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.