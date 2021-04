PP: Legia II Warszawa 3-2 Legionovia Legionowo

W meczu 1/8 finału mazowieckiego Pucharu Polski Legia II Warszawa wygrała z Legionovią Legionowo 3-2. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0 po bramce Szymona Włodarczyka. PP: Legia II Warszawa 3-2 (1-0) Legionovia Legionowo 1-0 - 33' Szymon Włodarczyk 1-1 - 53' Krzysztof Witecki 2-1 - 67' Patryk Pierzak 3-1 - 86' Piotr Cichocki 3-2 - 91' Daniel Choroś Legia II: 1. Maciej Kikolski - 26. Jehor Macenko (85' Radosław Pruchnik), 4. Ariel Mosór, 16. Patryk Konik - 19. Jakub Kwiatkowski (60' Piotr Cichocki), 6. Jakub Kisiel, 11. Bartłomiej Ciepiela, 2. Kacper Czajkowski - 20. Dawid Barnowski (60' Mikołaj Kwietniewski), 9. Szymon Włodarczyk (46' Wiktor Kamiński), 14. Kacper Skwierczyński Strzały (celne): Legia 7 (4) - Legionovia 14 (6) żółta kartka: Pierzak fot. Woytek / Legionisci.com

