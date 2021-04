Trening

Sparing: Legia 3-0 Legia CLJ

Czwartek, 8 kwietnia 2021 r. 18:09 Woytek, źródło: Legionisci.com

W czwartek o godzinie 17 w ramach jednostki treningowej przygotowującej do meczu z Lechem Poznań pierwsza drużyna Legii Warszawa rozegrała sparing z juniorami występującymi na co dzień w Centralnej Lidze Juniorów i trzecioligowych rezerwach. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3-0 dla "jedynki".







Fotoreportaż z meczu - 26 zdjęć Woytka



W pierwszej 30-minutowej części wystąpili w większości zawodnicy pierwszego składu i przeważali niemal cały czas. Niecelne strzały na bramkę strzeżoną przez Kacpra Tobiasza oddali Ernest Muci i Walerian Gwilia. Następnie młody bramkarz świetnie obronił w sytuacji sam na sam z Bartoszem Sliszem. Skapitulował dopiero w 27. minucie po pięknym uderzeniu Filipa Mladenovicia pod poprzeczkę.



W drugiej 40-minutowej części mecz był okazją do pokazania się tych, którzy w ostatnich tygodniach rzadko dostawali szansę w rywalizacji o punkty na najwyższym ligowym szczeblu. Po tym meczu sztab szkoleniowy podejmie decyzję o tym, kto znajdzie się w kadrze na mecz w Wielkopolsce, a którzy gracze będą oddelegowani na sobotni mecz rezerw ze Zniczem Biała Piska.



W 38. minucie Rafael Lopes trafił w słupek, minutę później na 2-0 podwyższył Kaper Skibicki, który wykorzystał podanie w pole bramkowe Pawła Wszołka. Następnie ładnym uderzeniem pod poprzeczkę popisał się Mateusz Cholewiak, ale Cezary Miszta przeniósł futbolówkę ręką na rzut rożny. W 58. minucie na 3-0 podwyższył ponownie Skibicki - tym razem wślizgiem wykończył podanie z prawej strony od Jasura Yaxshiboyeva. Trzy minuty później Uzbek zdecydował się na strzał zza pola karnego, ale piłka przeleciała minimalnie nad okienkiem bramki. Widać, że forma sprowadzonego zimą zawodnika idzie powoli do góry.



W meczu nie wzięli udział Tomas Pekahrt, Luquinhas i Bartosz Kapustka. Sztab szkoleniowy po porannym treningu postanowił dać im wolne, bo aktualnie ważne jest to, odzyskali nieco świeżość. Jutrzejszy trening najprawdopodobniej będzie jedynie regeneracją na sali.



Sparing: Legia Warszawa 3-0 (1-0) Legia Warszawa CLJ

1-0 - 27' Filip Mladenović

2-0 - 39' Kacper Skibicki

3-0 - 58' Kacper Skibicki



Legia (I część): Miszta - Jędrzejczyk, Wieteska, Szabanow - Mladenović, Andre Martins, Slisz, Juranović - Muci, Kostorz, Gwilia

Legia (II część): Tobiasz - Wszołek, Lewczuk, Hołownia, Cholewiak - Yaxshiboyev, Kisiel, Valencia, Rafael Lopes, Skibicki - Włodarczyk



Legia CLJ (I część): Tobiasz - Pacek, Macenko, Urban, Czajkowski - Niedźwiecki, Dawid, Pierzak, Cielemęcki, Skwierczyński - Kamiński

Legia CLJ (II część): Miszta - Imiołek, Bednarz, Munik, Rytelewski, Staniszewski, Kochanowski, Strzałek, Kiedrowicz, Wicenciak, Majchrzak



Grano 30 i 40 minut.