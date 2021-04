Janusz Góra poprowadzi Lecha przeciwko Legii

Janusz Góra poprowadzi drużynę Lecha Poznań w niedzielnym meczu przeciwko Legii Warszawa. Klub z Poznania wystąpił do Polskiego Związku Piłki Nożnej z wnioskiem w tej sprawie. Dotychczasowy asystent Dariusza Żurawia będzie pełnił funkcję trenera jednorazowo. Lech doszedł już bowiem do porozumienia z Maciejem Skorżą, ale ten przejmie prowadzenie drużyny dopiero od najbliższego poniedziałku.

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

Alan - 20 minut temu, *.t-mobile.pl Dużo tych informacji o Lechu jak na zwykły ligowy mecz..... odpowiedz

Mondry - 37 minut temu, *.centertel.pl Nie chce zaczynać od porażki... A i tak będzie masówka przy takim kursir odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.