Bezpośrednią transmisję z meczu Lech Poznań - Legia Warszawa przeprowadzą stacje TVP1, TVP Sport i Canal+ Premium. Początek spotkania o godzinie 17:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu.

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.master.pl Najsłabszy mecz Legii w tym roku. Najsłabszy mecz Mladenovicia w Legii. Dobrze, że skończyło się 0:0. Słabiutko bardzo słabiutko i oby nie zaczął się kryzys Legii, który bardzo drogo może kosztować. odpowiedz

Wawa - 1 godzinę temu, *.chello.pl Poziom dno dno jak jedni i drudzy

Masakra żadnej szybkości dno

D

N

O odpowiedz

word!up - 1 godzinę temu, *.net.pl Jednak gamonie. Nie wygrać z takimi dziadami jak Lech . odpowiedz

Legia Trzeba mieć w sercu - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czesiu nie chciał skrzywdzić swojego ukochanego klubu. odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl boję się tej końcówki! odpowiedz

Korda - 1 godzinę temu, *.centertel.pl To powinna być czerwona dla Kalstroema. W żadnym jego zamiarze nie było odebranie piłki tylko zrobienie krzywdy! odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.chello.pl Legia Vukovica też zaczynała zdychać w kwietniu i dogorywała już do końca sezonu.8 puntów przewagi w takiej sytuacji to niedużo. odpowiedz

jo - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Je&ane kartofle nie umieją grać to kopia jak na wykopkach. odpowiedz

c u L t Warsaw - 1 godzinę temu, *.120.15 80 minuta,Czesiu czas na pełne zmiany!młodych!wpuść! odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.237.43 Zmiany gruby!!!!!!!!!! odpowiedz

Korda - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Martins i Slisz dzisiaj słabo. Środek pola słabo. Jedynie kapustka i Luqi coś tam szarpią. Ogólnie to Lech nam mega uprzykrza grę bo odcieli skrzydła. odpowiedz

c u L t Warsaw - 1 godzinę temu, *.120.15 ZMIANY ZMIANY ZMIANY odpowiedz

jo - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Pełna chamówa kartoflanych paździerzy depczących achillesy a frajer frankowski nic... odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net A jednak „Król” jak chce to może, niedowiarki... odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nowicju i debiutant zjadl taktycznie Michniewicza... to odpowiedz dla tych co wierza w europejskie puchary - z czym do europy? Bezzebna druzyna. odpowiedz

speed - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @atmosferic: Do Europy z tym z czym robiąc sobie fotkę Pawlak z Kargulem lecieli do Ameryki. odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.mm.pl Zaraz Nam wpier...lą jak tak dalej bedziemy człapać po boisku odpowiedz

Ostry Targówek - 2 godziny temu, *.chello.pl Przełączyłem na Manchester z Tottenham odpowiedz

Pyrka z gzikiem - 2 godziny temu, *.wtvk.pl Mozecie mi i nie tylko wyjasnic,dlaczego tak Podniecacie sie tym meczem a z drugiej strony to dla Was klub bez historii itp.

Przyznacie ze to MEGA SMIESZNE !! odpowiedz

Mioduski..co.... - 2 godziny temu, *.chello.pl Połóżmy naprawdę wykreowanej przez rzeczywistość Mioduskiego wizji ochów i achów nad Sliszem.

Co ten koleś dziś gra to jest kryminał odpowiedz

speed - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Mioduski..co....: Prawda jest taka,że Ślisz dobrego meczu w tej drużynie nie zagrał. odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.mm.pl Nie to zebym sie czepiał Ślisza ale tak jak pisałem wczesniej same straty i goś kompletnie sobie nie radzi z grą na jeden kontakt. Nie kontaktuje wogóle na gre kombinacyjna odpowiedz

Pyrka z gzikiem - 2 godziny temu, *.wtvk.pl Majstra juz macie.

Niech wygra lepszy. odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Pyrka z gzikiem: wicemajstra i to wy macie...

My mamy znów Mistrza...

Tak było, jest i będzie...

A was jednały żurawie, lub skorże i tak Legia was zawsze będzie kocha???????????? będzie odpowiedz

Sedes Miodulskiego - 2 godziny temu, *.105.243 Ten mecz jest męczący jak bąki Michniewicza puszczane po 2 kilogramach bigosu. odpowiedz

Daszka - 2 godziny temu, *.chello.pl W dzisiejszym meczu będzie trudno wygrać, choćby jednym golem. Lech jest dobrze ustawiony taktycznie. Nasze skrzydła praktycznie zneutralizowane.

Irytuje mnie tak wysokie ustawienie Luqinhasa. Brazylijczyk świetnie potrafi rozgrywać akcje, ale wykończeniówka absolutnie nie jest jego atutem. To już kolejny mecz, w którym trener Czesław niepotrzebnie zmienia mu pozycję. Cała legijna ofensywa na tym cierpi. odpowiedz

word!up - 2 godziny temu, *.net.pl Pyry grają jak Andora przeciwko Polsce. Jak ich Legia nie pyknie to będą gamoniami. odpowiedz

Sly - 2 godziny temu, *.com.pl Ja to nie wiem, czy ja już za stary jestem i wyrosłem z meczów ale tego się nie da oglądać, bardziej by mnie bawiło patrzenie na to jak ściana schnie niż oglądanie tego badziewia .TRAGEDIA. odpowiedz

Guny - 1 godzinę temu, *.229.6 @Sly: mam tak samo :/ odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-ipconnect.de Troszkę lepszy przeciwnik i już nic się nie dzieje.Kopanina w środku pola.To tyle o pierwszej połowie. odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.chello.pl Ten mecz, nie jest dobrą reklamą futbolu. Tyle powiem. odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.chello.pl Jak tam odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.mm.pl Nie zapomnieli. Po prostu mecz o innym ciężarze gatunkowym niż inne mimo wszystko i już widać ze niektórzy potrzebują pampersa. Potem rak ro wyglada właśnie w graniu w europie. Nie ma na razie nikogo kto by wziął na siebie grę. To świadczy tylko o tym jakich jakościowo mamy grajków. Tyle i aż tyle. odpowiedz

Jerry - 2 godziny temu, *.com.pl Kapustka słabo. odpowiedz

Legia to my,a Lecha wrzucimy do morza.. - 2 godziny temu, *.chello.pl Nic się dziś nie klei, Jakby przez tydzień zapomnieli jak się w piłkę gra. odpowiedz

Yeti - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Na razie Legia całkowicie zneutralizowana... 33 minuta i 0 strzałów. Bida z nędzą. odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.mm.pl Slisz na razie 6 strat odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net Trzeba otworzyć ten worek z bramkami... odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Ten ślepy uj z gwizdkiem już kręci lody. Faul Ishaka minimum żółta. odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com Ide w slady Wladeczka, zalaczam maciore i czekam na gwizdek.

Spokojne dzis zwyciestwo pokaze nasza klase. W lidze.

Cieszmy sie co mamy bo zawsze moze byc gorzej (patrz lech hahahaha) odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com @Krzeszczu: Cale szczescie ze zalaczylem maciore, bo **ujnia niesamowita.... Antyfutbol. odpowiedz

Jacek Rosa - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Legia ma bardzo silny skład i dobrze niech zagra tak jak z Pogonią i Zagłębiem w Poznaniu to byłby niezły pogrom gdyby wygrałaby Legia z takim dobrym nastawieniem jakim powinna na prawdę to już będzie pewna zdobycia mistrzostwa polski w naszej ekstraklasie miałaby bez żadnych problemów wygraniu tego dzisiejszego meczu odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net Po zwycięstwo...

Po Mistrzostwo...

Legio...

Qrwę kolejorza, wrzucimy do morza...

Jazda z „przegrywami”!!! odpowiedz

exsa - 3 godziny temu, *.tpnet.pl W siatkowce uleglismy 3-1 ,w futsalu awans a zwyciestwo nad Lechem bedzie dopelnieniem radosci dzisiejszego dnia wiec LEGIO jedziemy tak jak z Pogonia tylko 2 polowa musi byc zdecydowanie lepsza niz w meczu z Pogonia ! Forza LEGIA !!! odpowiedz

Mietek - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Gramy chyba najsilniejszym składem. Jeśli nie rozj.biemy posrańskich frajerów to będzie słabo. odpowiedz

abc - 4 godziny temu, *.plus.pl wywalili trenera czyli tradycyjnie będzie ten mityczny efekt nowej miotły, gdzie piłkarzyki-sprzedawczyki z extraklasy nagle potrafią grać w piłkę... czyli oczywiście ustawka i punkty Lecha... odpowiedz

Lech Poznań on Tour - 4 godziny temu, *.virginm.net Jeszcze się mecz nie zaczął,a już mam wrażenie ze będę miał kurva dosyć odpowiedz

c u L t - 3 godziny temu, *.120.15 @Lech Poznań on Tour : Niech wygra najlepszy bez pomocy sèdziego,choć piłka płata figle I Tak wygra zgrana drużyna!głowa so gòry lepiej otwieraj maciore.... odpowiedz

