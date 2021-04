Konferencja pomeczowa

Góra: Czujemy niedosyt

Niedziela, 11 kwietnia 2021 r. 20:35 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Janusz Góra (trener Lecha): Z przebiegu spotkania możemy czuć mały niedosyt. Mieliśmy więcej sytuacji, po których mogliśmy zdobyć bramkę. Chciałbym pochwalić drużynę za podjętą walkę. Stworzyliśmy dla Legii wysokie wymagania. Poza jedną sytuacją nie wypracowała sobie żadnej dobrej okazji do strzelenia gola. Chcieliśmy grać ofensywie i w niektórych sytuacjach to nam się udawało, chociaż Legia też dobrze się dzisiaj broniła. Bierzemy ten punkt z małym niedosytem i pracujemy dalej.



Zastanawialiśmy się w sztabie, co możemy zmienić, aby dać drużynie nowy impuls. Teraz mogę powiedzieć, że od początku tygodnia pracowaliśmy nad koncepcją gry trójką obrońców. Analizowaliśmy, kto mógłby zagrać na poszczególnych pozycjach. Po rozmowach uznaliśmy, że to będzie odpowiedni impuls i cieszymy się, że wszelkie założenia taktyczne udało się zrealizować. Szkoda, że nie strzeliliśmy tej jednej bramki, bo na nią zasłużyliśmy. Wydaję mi się, że to opcja gry w takim ustawieniu była tylko na jeden mecz. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości.



Po przyjściu Niki Kwekweskiriego do naszego zespołu widzieliśmy, że jego proces aklimatyzacji przebiega nieco dłużej. Dzisiaj zagrał jednak bardzo dobrze. Pokazał, że może być ciekawą alternatywą w środku pola.



Nie miałem przed meczem kontaktu z Maciejem Skorżą. Dopiero wczoraj dowiedzieliśmy się, że to właśnie on obejmie stanowisko pierwszego trenera.