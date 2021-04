Mecz bez historii

Legia Warszawa bezbramkowo zremisowała z Lechem Poznań w ciekawie zapowiadającym się spotkaniu 24. kolejki Ekstraklasy. Mecz nie obfitował w zbyt wiele okazji bramkowych - dobrych sytuacji strzeleckich było jak na lekarstwo, więc rezultat remisowy można uznać za sprawiedliwy. Przez pierwsze kilkanaście minut gra była wyrównana. Mistrzowie Polski nie dopuszczali do rozwinięcia się Lecha w ofensywnie, spokojnie kontrolując środek boiska. Dopiero w 12. minucie gospodarze zdołali przedostać się pod pole karne, co od razu zakończyło się celnym uderzeniem Mikaela Ishaka , z którym spokojnie poradził sobie Artur Boruc . Z biegiem czasu coraz częściej do głosu zaczęli dochodzić zawodnicy Lecha, chociaż w dużej mierze polegało to tylko na częstszym utrzymywaniu się przy piłce. W okolicach 20 minuty ponownie dwukrotnie zagroził Lech. Najpierw niecelnie z dystansu strzelił Lubomir Satka , a za moment do sytuacji po wrzutce z prawej strony doszedł Ishak. Najlepszemu strzelcowi poznaniaków zabrakło jednak celności. Legioniści nie mogli tego dnia odnaleźć się na boisku. Ich ataki były niemrawe i niewiele brakowało, a pierwszą połowę zakończyliby z zerową liczbą celnych uderzeń. Dopiero tuż przed zejściem do szatni o krok od pokonania bramkarza Lecha był Luquinhas . Brazylijczyk dostał podanie będąc w polu karnym, ale niestety nieczysto trafił w piłkę i Mickey van der Hart popisał się skuteczną interwencją. Kilka minut po rozpoczęciu drugiej połowy czujność Boruca znowu sprawdził Ishak. Napastnik Lecha główkował po wrzutce z prawej strony, lecz trafił w sam środek wprost w ustawionego bramkarza Legii. Za moment odgryźli się piłkarze z Warszawy. Błąd w polu karnym popełnił Satka, który stracił piłkę na rzecz Luquinhasa. Pomocnik za moment podał do Tomasa Pekharta , który przegrał pojedynek z van der Hartem. Po godzinie gry swoich kolegów skutecznych wyjściem na przedpole uratował Boruc. Golkiper "Wojskowych" uprzedził pędzącego w kierunku piłki Jakuba Kamińskiego . W 65. minucie Dani Ramirez oddał płaskie uderzenie zza pola karnego i końcówkami palców futbolówkę poza linię końcową zdołał zbić bramkarz Legii. Ta sytuacja to jednak kolejne potwierdzenie tego, że w drugiej połowie gospodarze prezentowali się lepiej od swoich rywali - szczególnie jeśli chodzi o zapędy w ofensywie. Dopiero kwadrans przed końcem regulaminowego czasu gry wreszcie z dobrej strony pokazali się legioniści. Luquinhas przebojem wdarł się w pole karne, skąd oddał uderzenie, z którym zdołał poradzić sobie van der Hart. Bramkarz Lecha spokojnie interweniował również kilka minut potem, gdy technicznym strzałem z półwoleja chciał go zaskoczyć Filip Mladenović .

Trener Bramkarzy - 9 sekund temu, *.vectranet.pl Boruc Luki na plus. Reszta jest milczeniem. Spotkały się 2 drużyny bez ambicji... Co z tego mistrza przyjdzie.. W Europie 10 minut przestoju w meczu to 2 bramki w plecy. A dziś Legia 10 minut to grała w piłkę.. Nie o to chodzi. Po co wpuszczać Wszołka, który wiadomo, ze odchodzi...Młodzi na ławce; Muci, który grał nawet w Europie, Jaszur, który grał w swojej reprezentacji... Dać szansę... Czesio dla mnie trener bez ambicji, uporządkował gre Legii, poprawił przygotowanie kondycyjne.. i tyle. Na Europę nie wystarczy... odpowiedz

exsa - 2 minuty temu, *.tpnet.pl Mial byc remis i jest. ! Czy o to chodzilo P.Trenerze ?!!! odpowiedz

Pab(L) o - 4 minuty temu, *.chello.pl Grunt, że nadal mamy Lidera i sporą przewagę. Czas rozjeb... resztę ligi i mamy Mistrza! Niestety na Puchary za mało finezji. odpowiedz

Obi - 6 minut temu, *.centertel.pl Slisz chłopaku zacznij grać !!!

Straszna bieda ,że on gra w pierwszym składzie to jest koniec świata dziś każda piłka stracona ogarnij się odpowiedz

LewLegia - 7 minut temu, *.net.pl to była prawdziwa Legia Cesia 711 i takie będą puchary europejskie , żadnego postępu. odpowiedz

Rado - 15 minut temu, *.play-internet.pl Za 3 kolejki będziemy mieli tyle samo pkt co Pogoń (patrz terminarz) odpowiedz

singspiel - 4 minuty temu, *.centertel.pl @Rado: najważniejsze, że na koniec będziemy na 1 miejscu odpowiedz

M3 - 18 minut temu, *.jmdi.pl Ciśnięcie po Borucu osły, a on wybronił nam remis. Pretensje można mieć do Mladenovicia i Juranovicia. Kapustka też głową był gdzie indziej. Wszołek wszedł i miał to rozruszać... Pekhart miał okazję, Luquinias też, ale on grał dziś dużo lepiej od wymienionych. Dużo błędów całego zespołu. odpowiedz

:) - 26 minut temu, *.plus.pl Na ligę starczy i na 2 mecze w pucharach chyba że znów będzie 1 mecz w każdej rundzie odpowiedz

nil - 26 minut temu, *.vectranet.pl czy Slisz dostał żółta za pyskowanie przy faulu Salomona na Lukim? W statystykach nie ma ale Frankowski pokazał kartkę w jego kierunku. gdzie to można sprawdzić jakiś protokół? odpowiedz

Wolfik - 28 minut temu, *.mm.pl Ten mecz od początku "śmierdział" bezbramkowym remisem. Michniewicz obawiał się Lecha, zwłaszcza po zwolnieniu Żurawia zatem "zamurował" tyły. Tymczasowy trener Lecha postąpił podobnie. Nic innego z tego nie mogło wyjść.



Pisałem i będę pisał - jeszcze niczego nie wygraliśmy a wbrew pozorom mamy trudny kalendarz. Prawdopodobnie wszystko rozstrzygnie się meczami z drużynami krakowskimi u siebie. Jeśli zdobędziemy na nich komplet punktów, obrona MP stanie się faktem.



O ewentualnych bojach o europejskie puchary nie ma na razie sensu dyskutować. Widać jak na dłoni, że pół drużyny należałoby wymienić by gdziekolwiek awansować.



Na koniec - dziękuje Kolegom za miłe słowa w czasie mojej walki z covidem. Jakoś udało się to przejść, chociaż walka z gorączką trochę trwała. odpowiedz

Sebo(L) - 15 minut temu, *.master.pl @Wolfik: jakie "wbrew pozorom"? Mamy o wiele trudniejszy kalendarz niż taka Pogoń.My : Cracovia (D),Piast (W) ,Lechia (W),Wisła (D),Stal (W),Podbeskidzie (D) i dla jasnośći 2 wyjazdy z rzędu (Piast z którym nie potrafimy grać niestety) i 2 mecze z outsajderami,z którymi...przegraliśmy na jesień. Pogoń : Podbeskidzie (W), Górnik (D),Stal (W),Warta (D),Zagłębie (W),Raków (D). Z grą jaką dzisiaj zobaczyliśmy (oby to był tylko wypadek przy pracy i jednodniowa słabsza dypozycja) to Pogoń za 3 kolejki może wyprzedzić Legię. odpowiedz

Farme(L) - 4 minuty temu, *.virginm.net @Wolfik: oczywiście, że kalendarz nie jest najlepszy, dziś przejrzałem kalendarz pod względem Śląska, bo chciał czy nie to drugiej połówce też bije do wojskowych, choć nie Centralnemu...:)

Mamy nie lekko, ale kiedy mieliśmy do Mistrzostwa, aż tak blisko???

Mistrz Mistrz Mistrz

Legia Mistrz!!!!

odpowiedz

Autor - 28 minut temu, *.chello.pl Czesio "711" Michniewicz pokazał w tym meczu dla kogo gra... odpowiedz

Szyszko - 29 minut temu, *.chello.pl Co za dno.. Tyle dobrego że pewnie postawimy sobie kolejny puchar MP w gablocie, ale puchary to mrzonka Loczka na pokaz. To samo w Lechu. Opłaca się sprzedawać a resztę karawany utrzymywać przy życiu. I tyle. Raz stepy, dwa Gibraltar i będziemy znowu mogli skupić się na lidze odpowiedz

Dm - 32 minuty temu, *.plus.pl A kto niby miał tu z ławki wejść ??? Uzbek albanczyk a może Gruzin?? Kto by nie wszedł to by jeszcze coś odwalił więc w sumie dobrze wyszło że nikogo nie wprowadził odpowiedz

Grzegorz Żentyca-Grzegorzewski - 33 minuty temu, *.jmdi.pl Proszę o wyjaśnienie: na czym polega finezja rzutów wolnych w wykonaniu Martinsa i Mladenowicia? Poza, oczywiście, elementem humorystycznym? odpowiedz

Dm - 29 minut temu, *.plus.pl @Grzegorz Żentyca-Grzegorzewski: nie dogadali się i tyle odpowiedz

:) - 35 minut temu, *.plus.pl Widać efekt polityki transferowej klubu. CM nie robi żadnych zmian oprócz wymuszonych tak samo jak i gra żelazna 11 żeby pokazać że nie ma kim grać. odpowiedz

Ewelina - 46 minut temu, *.play-internet.pl Myślałam że zasnę, zero emocji. Dla Amiki Wronki ten punkt to największy sukces ostatnich miesięcy. odpowiedz

Jano - 51 minut temu, *.orange.pl szkoda tych 2 pkt oby ich nie zabrakło na koniec! odpowiedz

Marcin z Lublina - 48 minut temu, *.orange.pl @Jano: Spoko Vuković przed rokiem kontrolował dobrze odpowiedz

Marcin z Lublina - 1 godzinę temu, *.orange.pl I nie przypadek, że Czesio krytykował m.in. Kucharskiego ze względu na strategię i nie można powiedzieć, że jednak jest brak zaufania odpowiedz

Marcin z Lublina - 1 godzinę temu, *.orange.pl Pierwsza raz od 31 stycznia Legia nie strzela gola

Czyżby Juranović i Mladenović i spółka ofensywna stracili moc i konie mechaniczne? Słabe tempo odpowiedz

robochłop - 1 godzinę temu, *.orange.pl kiepski występ prawie całej drużyny...a gdyby nie Boruc to byśmy gonga wyłapali...dramatycznie rozgrywane rzuty wolne...dziwi brak zmian(pomijam te po urazach) na osobny akapit zasługuje dzisiaj Mladen...rozgrywał jakiś własny mecz,masa strat,kilka razy sprokurował grozne sytuacje pod naszą bramką...no i ponownie włączył mu się tryb gadania.dyskutowania...mecz do zapomnienia... odpowiedz

*****. ** - 1 godzinę temu, *.d1-online.com Kibole Lecha zrobili o trzeciej rano pobudkę naszym przed hotelem. odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jak ktos myslal po tym meczu z Pogonia ze mistrz juz zaklepany to sie grubo mylil. Teraz same trudne mecze cracovia ktora walczy o utrzymanie, potem 2 wyjazdy piast ktory nas leje regularnie, lechia ktora odzyla i gra dobrze i wisla u siebie ktora jest grozna. A 2 ostatnie kolejki to podbeskidzie i stal ktore tez walcza o utrzymanie. odpowiedz

Krasnal - 57 minut temu, *.telkab.pl @atmosferic: idąc twoim tokiem myślenia należy się bać każdego...spokojnie to eklapa... wszystkiego wygrać się nie da i dziś mecz zadyszka...można się było spodziewać. W kolejnym wygramy i wszystko wróci do normy. odpowiedz

jim - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Mecz się odbył i tyle można powiedzieć odpowiedz

paw - 1 godzinę temu, *.telkab.pl Dziś słabo... odpowiedz

Yeti - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Niestety Legia nie jest taka mocna jak się niektórym wydawało. Amica prostymi środkami zneutralizowała ofensywę Legii i sami mieli kilka okazji na strzelenie gola. Niektórzy myśleli, że Legia jedzie po pewne zwycięstwo, a tu niespodzianka... Z drugiej strony Legia nie była na musiku aby wygrać ten mecz i może dlatego zagrali trochę nonszalancko. Mecz bez historii, ważne że obrona mistrzostwa coraz bliżej :-) odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Jeżeli Łach choć trochę pokazał co czeka nas w pucharach to lata hańby Pudla będą trwać jeszcze długo. odpowiedz

eLO - 1 godzinę temu, *.chello.pl Frajer ze mnie zagrałem 350 zł na naszych kopaczy. Dziękuje bardzo. odpowiedz

robert - 21 minut temu, *.mm.pl @eLO: Mi 1400 poszło się je...ć odpowiedz

c u L t - 1 godzinę temu, *.120.15 Powinien Mioduski ukarać tych co przygotowali piłkarzy do meczu, tak sybolicznie i publicznie po 1000 zeta dla sierot , a może zupa była za słona?! odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Słabo w ofensywie. Mało celnych dośrodkowań. Tak na pół gwizdka dziś grali. Pod koniec ewidentnie chcieli doczłapać. Brak zmian, żeby ożywić grę. Jakby nie ten anulowany gol, to bym pomyślał, że nam strzelać nie kazano. Ale najwidoczniej balon trzeba było nieco spuścić. Czas rozjechać Cracovię. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Słabo w ofensywie. Mało celnych dośrodkowań. Tak na pół gwizdka dziś grali. Pod koniec ewidentnie chcieli doczłapać. Brak zmian, żeby ożywić grę. Jakby nie ten anulowany gol, to bym pomyślał, że nam strzelać nie kazano. Ale najwidoczniej balon trzeba było nieco spuścić. Czas rozjechać Cracovię. odpowiedz

Marcin z Lublina - 51 minut temu, *.orange.pl @vadisodjidjiaofoe: Doczłapać jak Hamilton w 2020 na Silverstone przy pęknięciu koła do mety odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.chello.pl W pucharach będzie płacz odpowiedz

Onyx76er - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wstyd odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.t-ipconnect.de Podsumuje ten mecz w dwóch zdaniach.

Trochę lepszy przeciwnik i już nic nie gramy.

Koszulki Legii nawet ładne.

odpowiedz

c u L t - 1 godzinę temu, *.120.15 Ta gra pokazała że jeszcze daleko do Mistrza....a sędzia i Czesiek oprawili nędznie te spotkanie... odpowiedz

Spać - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ale nudy. Kreatywności za grosz odpowiedz

Wawa - 1 godzinę temu, *.chello.pl Słabo bardzo słabo żeby nie powiedzieć

Z

Czym

E

U

R

O

P

Y

odpowiedz

Matt - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Boruc niech się nauczy wybijać te piątki, bo oczy bolą. odpowiedz

150 kilo żywej wagi - 1 godzinę temu, *.114.164 @Matt: bebech mu przeszkadza do ziemi odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @150 kilo żywej wagi: Żeby nie Boruc to byśmy przegrali. Pajacu. odpowiedz

lepude(L)ek - 1 godzinę temu, *.plus.pl to było żenujące odpowiedz

Barabasz - 1 godzinę temu, *.114.164 Mizeria Michniewicza i Miodulskiego + gruby Boruc, to jest dramat, do dymisji wszyscy! odpowiedz

