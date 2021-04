Wieteska: Remis trzeba szanować

Poniedziałek, 12 kwietnia 2021 r. 07:39 Redakcja, źródło: TVP

- Byliśmy trochę zaskoczeni, bo Lech zmienił formacje. Przed meczem zakładaliśmy, że jest możliwe, że zagrają trójką obrońców, ale zaskoczyli nas. Lech to nie jest przypadkowa drużyna, dobrze operują piłką, mają bardzo dobrych piłkarzy, którzy potrafią grać w piłkę i w kilku momentach to pokazali. To był bardzo wyrównany mecz, my też mieliśmy kilka momentów, kiedy przeważaliśmy. Remis trzeba szanować - powiedział po niedzielnym meczu Mateusz Wieteska.



- Brak strzelonego gola wynikał z decyzyjności pod polem karnym. Nie stworzyliśmy sobie wielu sytuacji, zazwyczaj mamy ich więcej. To i skuteczność zadecydowały.



- Stoczyłem wiele pojedynków z Ishakiem, ale nie tylko ja. To dobry napastnik, ciężko się z nim rywalizuje czy to w pojedynkach na ziemi, czy główkowych. Z większości z nich wychodziliśmy jednak zwycięsko i cieszymy się, że udało nam się nie stracić bramki.