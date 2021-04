Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Lechem

Wtorek, 13 kwietnia 2021 r. 08:11 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za niedzielny mecz z Lechem Poznań otrzymał Artur Boruc. Występ bramkarza Legii oceniliście na 4,3 w skali 1-6. Pozostali zawodnicy uzyskali średnie noty, a najniższe trafiły do Filipa Mladenovicia (2,8) i Bartosza Slisza (2,9).



W sumie oceniało 673 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,2.



Boruc 4,3

Luquinhas 3,5

Jędrzejczyk 3,3

Andre Martins 3,3

Kapustka 3,3

Juranović 3,2

Wieteska 3,1

Szabanow 3,0

Pekhart 3,0

Wszołek 3,0

Slisz 2,9

Mladenović 2,8