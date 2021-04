Góra: Mecz z Legią to duże wyzwanie

Sobota, 10 kwietnia 2021 r. 10:10 źródło: lechpoznan.pl

- Mecz z Legią jest wielkim wydarzeniem nie tylko dla mnie, ale także dla całego klubu. Na pewno jest to duże wyzwanie i spotkanie, przed którym trzeba robić swoje i jak najlepiej przygotować zespół, żeby dobrze zagrał. Drużyna przez cały tydzień dobrze pracuje na treningach i jest odpowiednio zmotywowana przed tym spotkaniem - mówi przed niedzielnym meczem Janusz Góra, który poprowadzi zespół gospodarzy w miejsce zwolnionego Dariusza Żurawia.



- Przeżyłem w piłce już kilka momentów, gdy wydarzyło się coś, czego wcześniej nie planowałem, ale to się stało. Zapadła decyzja ze strony klubu o tym, że poprowadzę drużynę w tym meczu, więc trzeba było skupić się na pracy i na tym, żeby pójść z zespołem do przodu i nastawić go odpowiednio do walki. Chciałbym się teraz skupić na spotkaniu z Legią, a nie wybiegać w przyszłość. Musimy się skoncentrować na najbliższym meczu, które nas czeka, a co będzie się działo dalej do końca sezonu, będzie to decyzją klubu i Lech będzie na pewno o tym informował.



- Pracowaliśmy w tym tygodniu intensywnie nad różnymi rozwiązaniami, wyglądało to nieźle, także nie da się wykluczyć, że będą jakieś zmiany personalne, natomiast jeżeli chodzi o kwestie taktyczne, to chciałbym się na razie powstrzymać od komentarza w tym temacie. Na pewno będziemy starali się wykorzystać słabsze punkty Legii. Mają za sobą serię bardzo dobrych meczów, ale każda seria kiedyś się kończy i mam nadzieję, że dla nich zakończy się właśnie w niedzielę. To będzie jednak zależało od tego, jak do tego meczu podejdą nasi zawodnicy. Mamy ciężki czas, drużyna wpadła w dołek, myśleliśmy, że uda nam się wyjść z niego szybciej i będziemy potrafili wspinać się wyżej, ale niestety stało się inaczej. Ważne jest teraz, by do zawodników dotarło, że to oni są na boisku i oni decydują o swojej jakości oraz zaangażowaniu. Jeżeli dadzą z siebie wszystko, zagrają dla klubu i dla kibiców, zostawią serce na boisku, to myślę, że powinno być lepiej.



- Ja nawet nie chciałbym widzieć więcej uśmiechu czy humoru u zawodników. Potrzebujemy w tym momencie skupienia i ciężkiej pracy. Na początku tego mikrocyklu treningowego powiedziałem, że teraz jest czas na pełną koncentrację i wierzę, że uda nam się to podtrzymać także na kolejnych treningach, które jeszcze przed nami do końca tygodnia. Pedro Tiba jest w treningu od początku tygodnia i ćwiczy bez problemów, więc cieszymy się, że będzie mógł nam pomóc w najbliższym meczu. W pełni sił jest już także Vasyl Kravets. Nie mamy do dyspozycji jeszcze Alana Czerwińskiego i on raczej nie będzie mógł zagrać w tym meczu. Podobnie ma się sytuacja Thomasa Rogne, który będzie teraz wchodził do treningu. Decyzje o kadrze meczowej będziemy podejmować dopiero po ostatnich zajęciach w tym tygodniu - zakończył szkoleniowiec niebiesko-białych.