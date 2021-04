14-15.04: Rozkład jazdy

Dzisiaj w Ostrowie Wielkopolskim koszykarze Legii rozpoczynają rywalizację w półfinale mistrzostw Polski z miejscową Stalą. Legia, jako że zajęła wyższe miejsce w tabeli jest oficjalnie gospodarzem obu meczów, ale jak dobrze wiadomo, na wniosek ligi organizowane są one (jak zresztą wszystkie mecze do końca sezonu) w Arenie Ostrów w Ostrowie Wielkopolskim. Dzisiejszy mecz rozpocznie się o 14:55, czwartkowy o 17:35 - oba można zobaczyć w Polsacie Sport. Rywalizacja o awans do finału toczy się do trzech wygranych.



Zaplanowany na środę mecz III-ligowych rezerw Legii w rozgrywkach Pucharu Polski z Legionovią został przeniesiony na 28 kwietnia.



Rozkład jazdy:

14.04 g. 14:55 Stal Ostrów - Legia Warszawa [kosz, Polsat Sport]

14.04 g. 17:00 GKS Katowice - Olimpia Elbląg

15.04 g. 17:35 Stal Ostrów - Legia Warszawa [kosz, Polsat Sport]