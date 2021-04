Nowa kolekcja męska w sklepie Legii

Piątek, 9 kwietnia 2021 r. 11:47 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Legia przygotowała nową kolekcję męską, która od czwartku dostępna jest w FanStore. W sprzedaży pojawiły się nowe wzory koszulek, bluz, spodni, czapek i kurtek. Trzeba przyznać, że bardzo fajnie prezentuje się właściwie cały nowy asortyment - wzory są z jednej strony proste, ale mają to "coś". Jak zwykle można by przyczepić się do cen, ale te od lat prezentują się na bardzo zbliżonym poziomie.



Klub podkreśla, że wszystkie ubrania z nowej kolekcji szyte są w Polsce. Przy każdym z nich znajdziemy adnotację "Produkt wyprodukowany w Polsce. Kupując go wspierasz nie tylko klub, ale też polskich producentów odzieży. W tym trudnym dla wszystkich okresie jest to szczególnie ważne. Dziękujemy.".



Kibice otrzymają do wyboru ubrania z eLką w kółeczku oraz herbem. W sprzedaży pojawiły się po raz pierwszy (w oficjalnym sklepie) legijne szorty - idealne na wiosnę i lato, w dwóch wersjach (100 zł). Są również nowe dresy w kolorze czarnym (180 zł), spodnie tzw. joggery (dwa rodzaje, 180 zł) oraz dwie czapki - czarna z eLką oraz biała z herbem (100 zł). Bardzo fajnie prezentują się czarne kurtki przeciwdeszczowe typu softshell (260 zł).



Oczywiście największy wybór dotyczy bluz i koszulek. Znajdziemy bluzy klasyczne (150-170 zł), z kapturem (170-220 zł) i rozpinane (190-200 zł), w różnej kolorystyce (szare, zielone, czarne, białe) i z różnego materiału (bawełna lub poliester w przypadku bluz rozpinanych). W jednym z nowych wzorów wykorzystane zostało hasło (w nowej szacie graficznej) "Legia Warszawa, Semper invicta". Kibice mogą nabyć również tzw. longsleeve'y, czyli cienkie bluzki z długim rękawem w dwóch wersjach kolorystycznych (biała i grafitowa) w cenie 120 zł. Jeśli chodzi o koszulki to wszystkie T-shirty kosztują 80 zł, a do wyboru mamy osiem wzorów - prostych, ale zróżnicowanych i chyba każdy znajdzie coś dla siebie. Dostępne są również dwie nowe koszulki typu polo - czarna z eLką i biała z herbem (100 zł). Posiadacze abonamentów mogą liczyć na 10-procentową zniżkę.



