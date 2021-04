Koszykówka

Koszykarze w pierwszej czwórce po 47 latach!

Piątek, 9 kwietnia 2021 r. 09:25 Woytek, źródło: Legionisci.com

W czwartek koszykarze Legii Warszawa zapewnili sobie awans do półfinału play-off w sezonie 2020/21, pokonując w ćwierćfinałach zespół Kinga Szczecin 3-1. To największy sukces stołecznej drużyny w lidze od 47 lat. W sezonie 1973/74 zajęli w I lidze 4. miejsce z dorobkiem 19 zwycięstw i 17 porażek. Z kolei ostatni medal MP nasi koszykarze zdobyli w sezonie 1968/69.



Legioniści są o krok od zdobycia czternastego medalu w rozgrywkach ligowych w historii, ale przed nimi trudna przeprawa. Choć po rundzie zasadniczej zajęli 2. miejsce w tabeli i powinni mieć handicap gry we własnej hali, to władze ligi zdecydowały, że wszystkie mecze półfinałowe i finałowe odbędą się w jednej hali - w Ostrowie Wielkopolskim. To właśnie gospodarze, którzy po 30. kolejkach mieli na koncie o jeden punkt mniej od Legii, będą rywalami "Wojskowych" w walce o finał.



O tym jak duże może to mieć znaczenie świadczą suche liczby z bieżącego sezonu. Stal Ostrów Wielkopolski zanotowała u siebie bilans 14-3, z kolei Legia w hali na Bemowie 15-2. Wyjazdowe bilanse obu drużyn to: Stal 9-8, Legia 9-8. To wyraźnie pokazuje, że na decyzji władz ligowych legioniści stracili duży atut w postaci własnej hali, a Stal zyskała.



W fazie zasadniczej pod koniec października Legia wygrała u siebie ze Stalą 89-73, a na początku lutego przegrała w Ostrowie Wielkopolskim 81-89.



Plan spotkań półfinałowych wygląda następująco:

14.04. (ŚR) godz. 14:55 Legia Warszawa - Stal Ostrów Wielkopolski

15.04. (CZ) godz. 17:35 Legia Warszawa - Stal Ostrów Wielkopolski

17.04. (SO) godz. 17:35 Stal Ostrów Wielkopolski - Legia Warszawa

ew. 18.04. (ND) godz. 20:25 Stal Ostrów Wielkopolski - Legia Warszawa

ew. 20.04. (WT) godz. 20:25 Legia Warszawa - Stal Ostrów Wielkopolski



Gra toczy się do trzech zwycięstw. Zwycięzca awansuje do finału, przegrany zagra (do dwóch wygranych meczów) o brąz.



Sukcesy koszykarskiej Legii



W całej historii istnienia sekcji "Zieloni Kanonierzy" siedmiokrotnie zostawali mistrzami Polski. Miało to miejsce w latach 50. i 60., a więc bardzo dawno temu. Ostatni medal w lidze wywalczyli w 1969 roku, a na międzynarodowej arenie dotarli do 1/4 finału Pucharu Zdobywców Pucharów w sezonie 1970/71.



Mistrz Polski: 1956, 1957, 1960, 1961, 1963, 1966, 1969

Wicemistrz Polski: 1953, 1955, 1958, 1968

3. miejsce mistrzostw Polski: 1952, 1962



Pucharu Polski: 1970

Finalista Pucharu Polski: 1952, 1957, 1959, 1972, 1981

3. miejsce w Pucharze Polski: 1956



1/4 finału Pucharu Zdobywców Pucharów: 1968/69, 1970/71

1/4 finału Pucharu Europy: 1957/58, 1960/61, 1961/62, 1963/64