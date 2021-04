Uraz Szabanowa

Pechowo zakończyło się spotkanie z Lechem dla Artema Szabanowa , który zszedł z boiska w 57. minucie. Chwilę wcześniej obrońca niefortunnie upadł pod bramką przeciwnika, co spowodowało uraz wykluczający go z dalszej gry. W jego miejsce na boisku pojawił się Paweł Wszołek. W pierwszej połowie Ukrainiec również potrzebował pomocy medycznej, kiedy został kopnięty w głowię przez Jakuba Kamińskiego.

